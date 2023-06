Nächster Prozess im Allgäuer Tierskandal startet

Am Landgericht Memmingen startet am Montag der zweite Prozess zum sogenannten Allgäuer Tierskandal. Angeklagt sind ein Vater und zwei Söhne aus dem Unterallgäu.

09.06.2023 | Stand: 19:24 Uhr

Der Allgäuer Tierskandal geht in die nächste Runde: Am Montag, 19. Juni, beginnt im Memminger Landgericht der Prozess gegen drei Landwirte. Der Vorwurf: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Es ist der zweite Prozess im Allgäuer Tierskandal.

Es handelt sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb aus Bad Grönenbach, Unterallgäu. Angeklagt sind ein Vater (67) und seine beiden Söhne (37 und 39). Ihnen werden "zahlreiche gemeinschaftlich begangene Verstöße" gegen das Tierschutzgesetz zur Last gelegt, wie das Landgericht mitteilt. "Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer einem Wirbeltier länger anhaltende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt."

LLaut Gericht sollen die Angeklagten im Jahr 2019 gemeinsam einen landwirtschaftlichen Betrieb in Bad Grönenbach betrieben haben, in dem Milchvieh gehalten wurde. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie 32 behandlungsbedürftige Rinder nicht von einem Tierarzt versorgen beziehungsweise nottöten ließen, wenn eine Behandlung aussichtslos gewesen wäre. Dadurch sollen die drei Angeklagten den Rindern länger anhaltende erhebliche Schmerzen und Leiden zugefügt haben.

Dies soll ihnen auch bewusst gewesen sein. Wegen des zeitlichen und finanziellen Aufwands einer Behandlung sollen sie das aber laut einer Pressemitteilung des Gerichts „billigend in Kauf genommen“ haben.

Von den 32 betroffenen Tieren wurden laut Gericht "in engem zeitlichen Zusammenhang zu ihren Erkrankungen" 18 geschlachtet und drei eingeschläfert. Drei Tiere seien verendet.

Tierskandal im Allgäu: Warum ist der zweite Prozess kürzer?

Angesetzt sind bisher sieben Verhandlungstage, also weniger als die Hälfte als beim ersten Prozess im Allgäuer Tierskandal. An dessen Ende waren im November 2022 ein Landwirt zu zwei Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe und dessen Vater zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Strafe des Vaters wurde zur Bewährung ausgesetzt. Beide legten Revision ein. Eine Entscheidung darüber, ob die Revision zugelassen wird, ist noch nicht getroffen worden, sagt Jürgen Brinkmann, Pressesprecher des Memminger Landgerichts, auf Anfrage unserer Redaktion.

Memmingen: Dritter Prozess im Allgäuer Tierskandal beginnt im Oktober

Doch warum gibt es jetzt im Vergleich zum ersten Prozess so wenige Verhandlungstage? Die Tatvorwürfe seien nicht ganz so umfangreich, sagt Jürgen Brinkmann. So habe der Vorsitzende Richter die Zahl der Verhandlungstage auf sieben festgelegt.

Der dritte Prozess im Allgäuer Tierskandal – gegen den Betrieb, der den Tierskandal ausgelöst hatte – soll voraussichtlich im Oktober dieses Jahres beginnen, sagt Brinkmann.