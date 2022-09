Prozess gegen zwei Landwirte aus Bad Grönenbach: 68-Jähriger früher bereits vier Mal verurteilt

Prozess gegen zwei Landwirte im mutmaßlichen Tierskandal von Bad Grönenbach: Der 68-jährige Angeklagte wurde in der Vergangenheit bereits viermal verurteilt.

30.09.2022 | Stand: 17:47 Uhr

Wenn sie hört, was den beiden Landwirten aus Bad Grönenbach vorgeworfen wird, habe sie den Eindruck, es handele sich um andere Menschen. Denn die Vorwürfe passten so gar nicht zu dem Bild, das sie bisher von Vater und Sohn hatte. Das sagte eine Zeugin am Freitag im Landgericht Memmingen. Dort lief der vierte Verhandlungstag im Prozess um den mutmaßlichen Tierskandal von Bad Grönenbach gegen zwei Landwirte (68 und 25). Unter anderem sollen sie in 54 Fällen Kühe und Kälbchen nicht ausreichend versorgt haben, sodass die Tiere erheblich litten und einige getötet werden mussten.

Die Frau, die gerade als Zeugin gehört wird, betreibt im Unterallgäu einen Hof, auf dem sie Tieren ein glückliches Leben ermöglichen will. Immer, wenn sie Hilfe benötigt habe, seien die beiden Landwirte eingesprungen. Zum Beispiel, wenn mitten in der Nacht eines der Hoftiere in die Klinik gefahren werden musste.

Ihr als Tierschützerin und Veganerin sei klar gewesen, dass sie und die beiden Männer unterschiedliche Ansichten über Tierhaltung hätten. Sie zum Beispiel versorge ihre Tiere mehrmals täglich, auch der Tierarzt schaue oft nach den Vierbeinern. Dass so etwas auf einem Hof, der wirtschaftlich arbeite, nicht möglich ist, sei ihr bewusst. Oft habe sie sich mit dem Sohn ausgetauscht. „Ich hatte nie den Eindruck, dass sie nicht um das Wohl ihrer Tiere bemüht waren.“

(Lesen Sie auch: Polizist berichtet von Kälbchen mit durchgeschnittener Kehle)

Tierskandal-Prozess gegen Landwirte aus Bad Grönenbach: Zeugin lieh ihnen immer wieder Geld

Immer wieder lieh die Frau den beiden Landwirten Geld. Das hätten sie unter anderem benötigt, um Heu für die Rinder kaufen zu können. Zum Schluss waren einige 10.000 Euro zusammengekommen. Dass der Betrieb Geldprobleme hatte, war während der bisherigen Prozesstage schon zur Sprache gekommen. So sollen sich zwischenzeitlich mehr als eine Million Euro Schulden angehäuft haben.

Lesen Sie auch

Mit Video aus dem Gerichtssaal Allgäuer Tierskandal vor Memminger Landgericht: Die Angeklagten schweigen

Nachdem dann öffentlich bekannt wurde, in welchem Zustand sich einige der Tiere in den Ställen der beiden Bad Grönenbacher befunden haben, habe der Sohn sie gebeten, einige Kälbchen bei sich aufzunehmen. Er habe nicht mehr weitergewusst. Auch, weil die Landwirte keinen Tierarzt mehr gefunden hätten, der sich um ihre Rinder kümmern wollte. Insgesamt habe sie 40 Kälbchen übernommen, die danach teilweise an andere Tierschutzeinrichtungen weitervermittelt worden seien. Viele seien in einem guten Zustand gewesen, manche Kälbchen hätten an Durchfall gelitten. Drei Tiere überlebten nicht.

Angeklagter Landwirt hat nicht zum ersten Mal mit der Justiz zu tun

Ob sie gewusst habe, wie es in den Ställen der beiden Angeklagten aussah, wollte Vorsitzender Richter Christian Liebhart von der Zeugin wissen. Nein, da habe sie nicht hineingeschaut. Als Tierliebhaberin meide sie es, solche Ställe, in denen es um wirtschaftliche Viehhaltung gehe, zu betreten.

(Lesen Sie auch: Tierschützer mit versteckter Kamera: Friedrich Mülln im Porträt)

Der 68-jährige Landwirt hat nicht zum ersten Mal mit der Justiz zu tun. Im Laufe des bisherigen Prozesses las Richter Liebhart aus dem Bundeszentralregister vor, in dem unter anderem vermerkt wird, wenn jemand wegen einer Straftat verurteilt wurde. Vier Einträge seien dort über den Vater zu finden: Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz war er 2016 zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ebenfalls eine Geldstrafe musste er 2018 zahlen, weil er den Leiter des Veterinäramtes Unterallgäu verbal bedroht hatte. 2019 wurde er wegen Beihilfe zum Verstoß gegen das Tierschutzgesetz verurteilt. Ein Mitarbeiter des Landwirts hatte auf dem Hof ohne Genehmigung ein Schaf geschächtet, doch der heute 68-Jährige habe nichts dagegen unternommen. 2019 folgte ein Urteil wegen Subventionsbetrugs.

Im Jahr 2019 wurden die Missstände auf mehreren Höfen im Allgäu bekannt.