Trotz der Aussagen der Angeklagten: Erster Prozess zum Allgäuer Tierskandal läuft wie geplant weiter

Trotz der Aussagen der beiden angeklagten Landwirte aus dem Unterallgäu soll der erste Prozess zum Allgäuer Tierskandal wie geplant weiterlaufen.

25.10.2022 | Stand: 20:13 Uhr

Der Prozess gegen zwei Landwirte aus Bad Grönenbach läuft zunächst wie geplant weiter. Das sagte Vorsitzender Richter Christian Liebhart in der Sitzung am Dienstag. Am Freitag war noch unklar, wie es weitergehen könnte im mutmaßlichen Tierskandal von Bad Grönenbach, der am Landgericht Memmingen verhandelt wird.

An diesem Tag hatten sich die angeklagten Landwirte, Vater und Sohn, durch ihre Verteidiger geäußert: dass ihnen die Arbeit auf dem Hof in Bad Grönenbach und in weiteren Betrieben in der Umgebung über den Kopf gewachsen sei. Und dass es ihnen leid tue, dass Tiere dadurch gelitten haben.

Allgäuer Tierskandal: Erster Prozess soll wie geplant in Memmingen weiterlaufen

Das Gericht habe sich Gedanken über diese Stellungnahmen gemacht, sagte Liebhart am Dienstag. Das Ergebnis: Zunächst soll am Verhandlungsplan festgehalten werden, weil das Gericht weitere Aspekte behandeln müsse. Dazu gehören Nachrichtenverläufe, die auf dem Handy des jungen Landwirts entdeckt worden sind. Also ging es weiter im Prozess: Eine Kiesgrube am Hof in Bad Grönenbach stand im Mittelpunkt dieses Verhandlungstags. Vater und Sohn sollen sie ohne Genehmigung verfüllt haben – teils mit Bauschutt. So sollen Entsorgungskosten von 270.000 Euro gespart worden sein.

Erinnerungslücken: Beim Thema Kiesgrube wurde es kurz laut im Gerichtssaal. Mehrfache Fragen des Richters an einen der Zeugen, ob er früher eine Lkw-Ladung Abraum zum Betrieb der Landwirte in Bad Grönenbach gefahren habe, der in die Kiesgrube geschüttet worden sein soll, verneinte der Mann. Richter Liebhart las aus einem Polizeiprotokoll von 2019. Darin steht, der Mann habe angegeben, Abraum in die Kiesgrube gekippt zu haben. Der Zeuge: „Wenn das da so steht.“ Der Richter: „Es ist schwer zu glauben, dass Sie sich an gar nichts mehr erinnern.“ Eine Polizeivernehmung sei ja etwas Besonderes, was nicht so schnell zu vergessen sei.

Zeuge kann sich beim Prozess in Memmingen nicht erinnern

Liebhart las weiter vor, was der Mann zur Polizei gesagt hatte. Weiterhin keine Erinnerung. Jetzt wird der Richter laut: „Sie waren vor Ort, jetzt passen sie mal auf.“ „Was soll ich denn machen?“ Richter: Sogar ein Kontrolleur des Landratsamtes habe ihn auf dem Hof angesprochen und gefragt, was er da ablade. Der Zeuge lacht. Der Richter: „Was ist daran so lustig?“ Zeuge: Er habe schon mehrfach gesagt, dass er sich nicht erinnere. Richter: „Wenn sie sich jetzt nicht ein bisschen zusammenreißen, kriegen Sie richtig Ärger, verstanden?“ Doch die Erinnerungslücken blieben.

Biogasanlage: Ein weiterer Zeuge erzählte, er habe im Winter 2018 begonnen, an der Kiesgrube eine Biogasanlage für die Landwirte zu bauen. Ein Teil davon sei im Frühjahr 2019 fertig geworden. Bis dahin habe das Projekt mehr als 100.000 Euro gekostet. Das Geld habe er bis heute nicht bekommen.

Mehrmals wurden versickernde Schadstoffe am Hof angemahnt

Versickernde Schadstoffe: Die Proben, die ein Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts in der Kiesgrube genommen hat, waren eindeutig. So schilderte es ein Gutachter am Dienstag. Es habe sich um landwirtschaftliche Abwässer gehandelt, die in den Boden sickerten. Mehrfach habe das Landratsamt Bescheide erlassen und die Landwirte aufgefordert, das Problem zu beheben. Immer wieder sei er am Hof gewesen und habe in der Kiesgrube nachgeschaut, ob etwas geändert wurde. Doch jedes Mal sei es erneut angemahnt worden, während die Schadstoffe weiter versickerten. Die Stelle befinde sich drei Kilometer nördlich des Wasserschutzgebietes, aus dem Woringen und Memmingen Trinkwasser beziehen.

Tierkörperbeseitigung: Dass die beiden Landwirte nicht erst kurz vor Bekanntwerden des mutmaßlichen Tierskandals Probleme mit ihrer Arbeit hatten, darauf lassen die Zahlen schließen, die eine Amtstierärztin im Zeugenstand nannte: nämlich aus der Tierkörperbeseitigungsanlage. 2018 seien dort 200 tote Tiere vom Hof der Bad Grönenbacher abgegeben worden. Bis Sommer 2019 knapp 190. Das seien hohe Zahlen für solche Betriebe, sagte die Fachfrau.

Amtstierärztin erinnert sich an Kontrolle auf einem der Höfe der Angeklagten

Versteckte Tiere: Die Amtstierärztin erinnerte sich auch an eine Kontrolle auf einem der Höfe der beiden. Damals sei sie von Spaziergängern angesprochen worden: In der Nähe stehe ein Viehhänger mit Tieren. Sie entdeckte fünf Rinder ohne Ohrmarken, die seit Stunden auf engem Raum standen. Der ältere Landwirt habe ihr gesagt, er habe die Tiere auf einen anderen Hof fahren wollen, dann sei ihm das Benzin ausgegangen. Wenig später habe der Sohn gesagt, dass die Tiere von einem anderen Hof kommen, es dort eine amtstierärztliche Kontrolle hätten geben sollen und er sie deshalb weggebracht habe. Eben weil die Rinder keine Ohrmarken hatten und eines trotz hochgradiger Lahmheit nicht behandelt worden sei.

