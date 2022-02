Allgäuer Volkssternwarte steht wieder für Besucher offen

Observatorium in Ottobeuren bietet freitags Führungen an. Welches besondere Format die Ehrenamtlichen für den Sommer planen.

24.02.2022 | Stand: 15:42 Uhr

Das ist ein Lichtblick für Hobby-Astronomen und alle anderen, die gerne den Sternenhimmel betrachten und neugierig darauf sind, was dort so vorgeht: Nach den aktuellen Lockerungen der Corona-Regeln öffnet die Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren ab 25. Februar wieder freitags ihre Türen. Laut dem Vereinsvorsitzenden Harald Steinmüller hat das Team ein Vortragsprogramm für die nächsten Wochen zusammengestellt:

25. Februar : Auftakt mit „ISS – die Internationale Raumstation“.

4. März: Weiter geht es mit einer Reise in „Unser Sonnensystem“.

11. März: „Der Mond – die Sonne der Nacht“ steht im Mittelpunkt.

18. März: Hier heißt es: alles auf Anfang beim Thema „Blauer Punkt im All – Die Entstehung der Erde“.

25. März: Grundlegendes vermittelt „Himmelsmechanik – Orientierung am Sternenhimmel“.

Die Führungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr und finden bei jedem Wetter statt, der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro pro Person (Kinder bis 10 Jahre: drei Euro). Bei gutem Wetter ist anschließend eine Himmelsbeobachtung möglich. „Unser Führungsteam hofft natürlich für den weiteren Verlauf des Jahres auf eine weitgehende Aufhebung der Einschränkungen bei Besucherzahl und Abstandsregelung“, sagt Steinmüller. Für die wärmeren Monate haben die Ehrenamtlichen ein Außenprogramm entwickelt, das die Astronomie als Naturbeobachtung „quasi mit allen Sinnen“ ermöglichen soll.

Bei der Allgäuer Sternwarte den Sternenhimmel beobachten und die Natur erleben

Dabei können die Teilnehmenden laut Steinmüller erleben und gemeinsam beobachten, wie das Tageslicht in Sonnenuntergang, Dämmerung und schließlich Sternenhimmel übergeht. Begleitet wird dies von Natureindrücken: etwa Vogelgezwitscher, das mit Einbruch der Dunkelheit leiser wird, während das „Konzert“ der Grillen und anderer Insekten in vollem Gange ist und Fledermäuse auf Beutejagd gehen. In der Zwischenzeit erklärt der Vortragende die Abstände zwischen den Planeten mithilfe eines Seilmodells und bezieht dabei die Besucher ein. Diese können abwechselnd auch einen Blick durch das Teleskop werfen. „Wenn das Thema passt, können die Besucher außerdem Objekte aus dem Weltall wie Meteorite anfassen“, schildert Steinmüller.

Team des Observatoriums in Ottobeuren will mit Besuchern ins Gespräch kommen

„Bei einer anderen Vermittlungsart geben wir Zettel an die Besucher aus und bitten sie, aufzuschreiben, was sie schon immer zum Thema Himmel und Weltall wissen wollten“, fügt der Vereinsvorsitzende hinzu: „So kommen wir zu unterschiedlichsten Themen ins Gespräch und bieten nicht nur einen einseitigen Vortrag an, sondern einen Dialog mit den Besuchern.“ Außerdem werden am 8. Mai und 4. September zwei Sonnensonntage angeboten, an denen die Sternwarte nachmittags geöffnet ist. Darüber, wie künftig der Planetenweg in Ottobeuren in das Programm der Sternwarte eingebunden werden kann, muss der Vereinsvorstand laut Steinmüller noch diskutieren. Denkbar wäre nach seinen Worten beispielsweise, dass gelegentlich spezielle Führungen entlang des Weges stattfinden.

Welche Regeln gelten für den Besuch der Sternwarte?

Wer die Sternwarte besuchen will, muss folgende Voraussetzungen beachten: Die Teilnahme an einer Führung ist nur nach Online-Reservierung möglich – auf das entsprechende Portal wird von der Homepage www.avso.de weitergeleitet. Pro Führung werden 20 Personen zugelassen. Sie müssen die 2G-Regeln erfüllen und die entsprechenden Nachweise inklusive Ausweis vorlegen müssen. Für alle Teilnehmenden herrscht im Innenbereich Maskenpflicht. Auch Gruppenführungen mit bis zu 15 Personen werden auf Nachfrage wieder angeboten.

Weiteres Infos gibt es auf der Homepage der Sternwarte.

