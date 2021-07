Alpenüberquerung: Warum Rainer Stahl von Wien bis nach Nizza läuft

Der ehemalige Geschäftsführer von August Kutter in Memmingen überquert die Alpen. Für jeden Schritt möchte er einen Cent an das Kinderhilfswerk Unicef spenden

Manch einer möchte in 80 Tagen um die Welt fliegen, Rainer Stahl backt, zumindest aus geografischer Perspektive, kleinere Brötchen. Sein Ziel: In 80 Tagen über die Alpen. Und dabei möchte er Geld sammeln. Für jeden Schritt einen Cent. „Mein Ziel ist es, am Ende 40 000 Euro zusammen zubekommen,“ sagt der 55-Jährige. Das Geld kommt dem Kinderhilfswerk Unicef zugute. „Hiking for water“ nennt er seine Aktion.

Spendenaktion: Wasser soll kein Privileg sein

„Als ich die Tour geplant habe, musste ich mir überlegen, wie ich an mein Wasser komme.“ An sonnigen Tagen brauche er bei seinem Bewegungspensum bis zu fünf Liter am Tag. „Da ist mir aufgefallen, was für ein Glück wir hier haben, dass mir trotz meines hohen Bedarfs immer genug sauberes Wasser zur Verfügung steht.“ So kam seine Idee, für den Brunnenbau und sauberes Wasser in ärmeren Regionen Spenden zu sammeln, zustande.

Bereits über 1200 Kilometer hat Stahl schon geschafft

Seit Ende Mai ist Rainer Stahl unterwegs und über 1 200 Kilometer hat er schon hinter sich. Am Tag läuft er durchschnittlich 30 Kilometer und um die 2 000 Höhenmeter. Wo er sich gerade befindet? „Ich bin in den Westalpen unterwegs, 80 Kilometer entfernt vom Lago Maggiore,“ sagt Rainer Stahl. Er bewege sich jetzt in einem großen Bogen um Turin herum. Im Moment läuft es wie geschmiert: „Ich bin, dank des guten Wetters, drei Tage vor meinem Plan.“ So unglaublich es für das regengebeutelte Deutschland klingt, Rainer Stahl ist der schlechten Witterung die meiste Zeit davon gelaufen: „Bisher hatte ich Glück und es hat nur drei bis vier Tage geregnet.“

August Kutter in Memmingen: Der ehemalige Geschäftsführer auf Reisen

Stahl war Geschäftsführer bei der Firma August Kutter in Memmingen. Diese Aufgabe hat er allerdings an Felix Korte abgegeben, um sich seinen Traum von der Alpenüberquerung zu erfüllen – von Wien bis nach Nizza, über 2 000 Kilometer und 115 000 Höhenmeter. Das ist mehr als 13-mal auf den Mount Everest.

Riss in der Bandscheibe - düstere Aussichten für Rainer Stahl

Dabei sah die sportliche Zukunft für den leidenschaftlichen Triathleten vor ein paar Jahren noch sehr düster aus. „Ich hatte einen Riss in der Bandscheibe. Damals war nicht klar, ob ich mit dem Sport wie bisher weitermachen kann.“ Trotzdem kämpft er sich zurück in seine Form. Die Tour sieht Rainer Stahl als Bestätigung für sich selbst. „Ich wollte beweisen, wenn man alles dran setzt, dann kann man solche Projekte schaffen.“ Und Rückenschmerzen habe er bis jetzt noch nicht gehabt.

Auch wenn er nach eigenen Angaben zehn bis elf Kilo tragen muss. Darunter Zelt, Schlafsack, Isomatte und Proviant. Knapp die Hälfte der Zeit übernachte er unter freiem Himmel, die restlichen Nächte quartiere er sich in einer Pension oder einer Hütte ein.

Rainer Stahl: "Meine Familie vermisse ich am meisten"

Was er am meisten vermisst? „Meine Familie. Ich telefoniere jeden Abend mit meiner Frau und meinen Kindern.“ Und abgesehen davon würde er gerne mal wieder joggen gehen. Bis zu einem glücklichen Wiedersehen mit seiner Familie und seinen Laufschuhen wird es aber noch ein paar Tage dauern. Also Rucksack schultern und rauf auf den nächsten Gipfel.

