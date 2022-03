Als ein Laib Brot in Memmingen Millionen kostete

Vor 100 Jahren gab es in Deutschland eine Hyperinflation. Welche Auswirkungen das auf den Stadtsäckel in Memmingen hatte und welche Rolle der Wald spielte.

Derzeit macht wieder verstärkt ein Wort die Runde, das unwillkürlich ein mulmiges Gefühl in der Magengrube auslöst: Inflation. Angeheizt von einem weiteren Energiepreis-Sprung legten die Verbraucherpreise in Deutschland im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,9 Prozent zu. Im Dezember 2021 hatte die Teuerungsrate sogar bei 5,3 Prozent gelegen. Und wegen des Kriegs in der Ukraine werden die Preise weiter steigen. Aber nicht nur angesichts der aktuellen Entwicklung kann man gut nachvollziehen, warum das Wort „Inflation“ jedermann in Habtachtstellung gehen lässt. Schließlich gilt der Begriff in Deutschland bereits seit nunmehr 100 Jahren als „Angstmacher“. Ein Blick zurück auf die Hyper-Inflation Anfang der 1920er Jahre und wie sie sich auf den Memminger Stadtsäckel auswirkte: