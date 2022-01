Weltoffener Gottesmann mit feinem Humor. Bischof Bertram Meier und Abt Johannes Schaber erinnern sich.

21.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

„Es erfüllt mich tiefe Dankbarkeit dafür, dass sowohl dem Kloster Ottobeuren als auch dem Bistum Augsburg ein solch glaubwürdiger Gottesmann geschenkt wurde.“ Das schreibt der Augsburger Bischof Bertram Meier zum Tode des emeritierten Abts der Ottobeurer Benediktinerabtei, Vitalis Altthaler, in einem Kondolenzbrief an Abt Johannes Schaber. Altabt Vitalis ist am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben. Der Geistliche hatte seit etwa zwei Jahren mit einer Lungenkrankheit zu kämpfen.