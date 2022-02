Aus für Verteilzentrum: Amazon begräbt seine Pläne am Allgäu Airport

Der US-Versandhändler Amazon kommt nun doch nicht an den Allgäu Airport. Das Unternehmen hat überraschend seine Pläne begraben, ein Verteilzentrum zu errichten.

24.02.2022 | Stand: 16:23 Uhr

Der US-Versandhändler Amazon wird sich doch nicht am Allgäu-Airport ansiedeln: Wie Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid am Donnerstagnachmittag bekannt gab, hat das Unternehmen überraschend seine Pläne begraben, im Unterallgäu ein neues regionales Verteilzentrum aufzubauen.

Darum will Amazon das Verteilzentrum nicht in Memmingen bauen

“Für das Projekt in Memmingen haben wir uns entschieden, es nicht weiter zu verfolgen", sagte ein Amazon-Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Projektvorhaben sei für das US-Unternehmen nicht in einem wirtschaftlichen Rahmen zu realisieren. "Wir haben andere Möglichkeiten gefunden, unser bestehendes Netzwerk zu optimieren, damit Kunden ihre Bestellungen in der Qualität erhalten, die sie von Amazon erwarten“, sagte der Sprecher.

Flughafen-Geschäftsführer: Bedauern diese Entwicklung sehr

„Wir bedauern diese Entwicklung sehr“, sagte Flughafen-Geschäftsführer Schmid auf Nachfrage unserer Redaktion. Ungeachtet dessen halte der Airport an dem Konzept fest, auf betriebseigenem Gelände ein klimafreundliches Logistikprojekt zu verwirklichen. Eine Alternative zum abgesprungenen Partner Amazon gebe es derzeit aber nicht. Noch im Sommer 2021 hatte Schmid gesagt, dass man sich bei den Gesprächen mit dem Logistikriesen „auf der Zielgeraden“ befinde.

Die Airport-Gründungsgesellschaft Gerhard Pfeifer (Memmingen) gehört zu jenen, die öffentlich für das Projekt eintraten. Aus zwei Gründen bedauere er, dass der US-Versandhändler nun doch nicht ins Unterallgäu kommt, sagte Pfeifer am Mittwoch: Zum einen sei Amazon eine der innovativsten Firmen der Welt. „Ein solches Unternehmen gibt immer Impulse.“ Zum anderen wäre das „Green Factory“-Konzept für den Bau des Verteilzentrums in der Region beispielhaft gewesen, sagte Pfeifer.

Flächenverbrauch sollte auf ein Minimum reduziert werden

Geplant war, den Flächenverbrauch „auf das Minimum zu beschränken“. So sollte ein dreigeschossiges Parkhaus mit einer Grundfläche von 7700 Quadratmetern entstehen. Die Sortierhalle selbst sollte 5600 Quadratmeter groß und zwölf Meter hoch werden. In Spitzenzeiten sollten laut der Firma „Airport Energie Management“ (AEM) 200 Menschen im Verteilzentrum arbeiten, dazu wären „400 bis 600 über Lieferpartner“ gekommen. Die AEM trat als Projektentwicklerin auf. Deren Geschäftsführer Andreas Müller sagte, dass die Kosten für das Verteilzentrum im „zweistelligen Millionenbereich“ lägen.

Viel Kritik für das Großprojekt im Allgäu

Lesen Sie auch

Mehr Fluggäste am Allgäu Airport: So blickt der Flughafen in die Zukunft Flughafen Memmingen

Die Pläne für das Großprojekt lösten im Allgäu viel Kritik aus. Das Verteilzentrum sollte zunächst auf einer etwa vier Hektar großen Fläche entstehen, die im Besitz einer Gesellschaft ist, der alle Kreise und kreisfreien Städte aus der Region angehören. Doch Vertreter aus Einzelhandel und Politik wehrten sich gegen das Vorhaben.

Ihr Argument: Amazon sei der größte Konkurrent des innerstädtischen Handels. Schließlich wurden die Pläne für das Großprojekt geändert. Jetzt sollte auf einer nur etwa 50 Meter entfernten Fläche gebaut werden, die der Airport-Gesellschaft gehört. Doch mit der Absage von Amazon kommt nun auch dieses Vorhaben nicht zustande.

Bezirksvorsitzende des Handelsverbandes erleichtert

Sie sei „erleichtert“ über diese Entwicklung, sagt Mechthild Feldmeier (Memmingen), die Bezirksvorsitzende des Handelsverbandes. Amazon habe ein „sehr dominantes Geschäftsgebaren“, kleine Händler hätten da keine Chance. Gleichwohl sei sie sich bewusst, dass man die Expansion dds Versandvon Amazon nicht aufhalten könne und sich der Versandriese nun eben auf einer anderen Fläche ansiedeln werde.