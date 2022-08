Amendinger Faustballer feiern 50-jähriges Bestehen

Die Amendinger Faustball-Abteilung wurde vor einem halben Jahrhundert gegründet. Zum runden Geburtstag gibt’s im Memminger Stadtteil ein buntes Fest.

03.08.2022 | Stand: 16:53 Uhr

Die Amendinger Faustballer haben ihr 50-jähriges Abteilungsjubiläum jetzt gebührend gefeiert. Zahlreiche Ehrungen wurden vorgenommen.

50 Jahre Faustball beim SV Amendingen. Das musste natürlich gefeiert werden. Abteilungsleiterin „Alex“ Prem und ihr Team hatten zum runden Geburtstag ein großes Fest organisiert. In ihrer Begrüßungsrede bedankte sich Prem unter anderem beim ehemaligen Abteilungsleiter Uwe Theim, der im April nach 20 ereignisreichen Jahren seinen Posten in jüngere Hände abgegeben hatte.

Die Faustballer unternehmen eine Zeitreise ins Jahr 1972

Außerdem galt ihr Dank den zahlreichen Helfern im Vorfeld der Veranstaltung. Im Anschluss nahm Uwe Theim die Gäste mit auf eine Zeitreise – vom Gründungsjahr 1972 bis zum heutigen Tag. In einem kurzweiligen Rückblick schaute Theim auf die vergangenen 50 Jahre zurück und sorgte bei der „50-Jahre-Chronik in fünf Minuten“ für so manchen Lacher. Nach den einleitenden Worten wurden die Teams fürs Kleinfeldturnier zusammengelost. Da spielten die Kinder der U10 zusammen mit den älteren Mädchen und Buben der U14 und U18 sowie gemeinsam mit ehemaligen Bundesligaspielern. Und auch die Eltern ließen sich den Spaß nicht nehmen und schwangen den Faustball-Arm.

Die Amendinger Jugendleiterin veranstaltet eine "Kinder-Olympiade"

Am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen. Die Jüngsten versuchten sich an der von Jugendleiterin Annika Ferk veranstalteten „Kinder-Olympiade“ und freuten sich am Ende über Urkunden und kleine Sachpreise. In der großen Hüpfburg konnten sich Klein und Groß so richtig austoben.

Nach der Siegerehrung des Turniers fand die Ehrung mehrerer Funktionäre statt:

Oliver Theim: Er wurde für 20 Jahre als Kassierer (von 2002 bis 2022), elf Jahre als Abteilungsleiter beziehungsweise stellvertretender Abteilungsleiter sowie viele Jahre als Jugend- und Erwachsenentrainer geehrt.

Roman Wäckerle: Er hat sich fast 30 Jahre lang in der Jugendarbeit engagiert und war acht Jahre Jugendleiter und stellvertretender Jugendleiter, außerdem Kassenprüfer und Delegierter.

Wolfgang Schuster: Er engagierte sich sechs Jahre lang als stellvertretender Abteilungsleiter, war einige Jahre Erwachsenentrainer und von 2008 bis 2022 Technischer Leiter. Außerdem fungierte er auch als Delegierter und Kassenprüfer.

Alexandra Prem und Uwe Theim: In seiner Funktion als frisch gebackener Bezirksfachwart für Faustball überreichte Uwe Theim Abteilungsleiterin Alex Prem die Ehrenurkunde des BTSV (Bayerischer Turnspielverband) – als Dank und Anerkennung für den „unermüdlichen Einsatz und die Unterstützung der Turnspiele in Bayern“.

Im Gegenzug erhielt Theim von Prem die Ehrennadel in Gold mit kleinem Kranz überreicht. Diese wird ebenfalls vom BTSV verliehen – als Dank und Anerkennung für „hervorragende Verdienste um die Turnspiele in Bayern“.

Die Amendinger Faustballer gehen jetzt in die Sommerpause

Im Anschluss musste Uwe Theim noch in einem kleinen Spiel sein Faustballwissen zeigen. Damit wurde er quasi endgültig in den „Vorruhestand als Abteilungsleiter“ geschickt. Nach einem großen Abteilungsfoto ging es zum gemütlichen Teil über – mit Grillabend, Musik und Lagerfeuer bis spät in die Nacht.

Die Amendinger Faustballer gehen nun erst mal in die Sommerpause, bevor es nach den Sommerferien wieder mit Training, Turnieren und Punktspielbetrieb weitergeht – „für hoffentlich weitere 50 Jahre“, so der SVA. Die Amendinger Faustball-Abteilung bedankt sich bei allen Sponsoren, Gönnern und Freunden, welche mit dazu beigetragen hätten, die Abteilung zu dem zu machen, was sie heute sei.