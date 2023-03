Ampel in Memmingen bleibt auf Rot stehen

Eine Ampelanlage beim Bahnhübergang in der Allgäuer Straße in Memmingen zeigt Dauer-Rot. Polizei ist vor Ort und wartet auf Techniker der Bahn.

14.03.2023 | Stand: 14:42 Uhr

Wegen einer technisches Störung kommt es am Bahnübergang in der Allgäuer Straße in Memmingen am Dienstag, 14. März, seit etwa 14 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei zeigt eine Ampel Dauer-Rot. Ein Techniker der Bahn ist unterwegs.