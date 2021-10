Die Polizei hat schon einige Maßnahmen ausprobiert, um die Lage zu entschärfen. Das soll nun noch getan werden.

21.10.2021 | Stand: 14:53 Uhr

So manche Einführung einer Tempo-30-Beschränkung hat sich bewährt. Ob sich der Mini-Kreisverkehr bei der Buxacher Straße bewähren wird, ist noch fraglich. Fest steht nämlich: Im April vergangenen Jahres wurde dieser gebaut, seitdem haben sich dort 20 Unfälle ereignet. Zu viele, so Manfred Guggenmos von der Memminger Polizei, der die Lage in der Sitzung des Ausschusses für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr darstellte.