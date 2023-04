„Andy’s Hobby Shop“ zieht von Memmingen nach Oberopfingen

Inhaber Andreas Ritter betreibt das Geschäft seit 1998. Die meisten Kunden bedient er online. Was kurz vor dem Umzug erheblichen Schaden verursacht hat.

18.04.2023 | Stand: 18:30 Uhr

„Andy’s Hobby Shop“ geht raus aus Memmingen: Der Laden in der Lindauer Straße, der seit 1998 vor allem von Hobbybastlern angesteuert wird, muss aus dem denkmalgeschützten Haus ausziehen. Nahtlos weiter geht es demnächst in Oberopfingen, einem Teilort der Gemeinde Kirchdorf an der Iller. Dort hat Inhaber Andreas Ritter für seinen Hobbyshop eine kleine Halle am Ortsrand angemietet.

Epple GmbH will Gebäude sanieren und Wohnungen einbauen

Ritter hatte drei Jahre Zeit, einen neuen Standort zu suchen, nachdem er das historische Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, das seit 2007 in seinem Besitz war, an die Franz Epple GmbH verkauft hatte. Die neuen Eigentümer wollen das Haus nun komplett sanieren und acht bis zehn Wohnungen einbauen. Im Erdgeschoss ist wieder eine Gewerbefläche geplant. Auch im Rückgebäude aus den 1950er Jahren auf dem Grundstück soll neuer Wohnraum entstehen.

Im neuen „Andy’s Hobby Shop“ in Oberopfingen sei die Verkaufs- und Lagerfläche mit rund 400 Quadratmetern etwa gleich groß, berichtet Ritter. Reduziert würden allerdings die Öffnungszeiten auf drei Tage in der Woche. „Wir machen unser Geschäft hauptsächlich online“, sagt er. 104.000 Kundinnen und Kunden hat er da gelistet, pro Tag verschickt er etwa 180 Pakete mit seinen aktuell fünf Mitarbeitenden – am neuen Standort werden es nur noch vier sein.

RC-Modellbau-Sets, Plastikmodellbausätze, Kinderspielzeug

Mit nach Oberopfingen zieht das bewährte Sortiment des Hobbyshops. Dazu gehört etwa eine große Auswahl an RC-Modellbau-Sets, also ferngesteuerte Autos, Flugzeuge oder Schiffe, die man maßstabsgetreu nachbaut. Wer nicht so geschickt im Modellbau ist, findet im Laden auch fertige RC-Fahrzeuge oder Carrera-Bahnen. Freizeitbastler versorgen sich in „Andy’s Hobby Shop“ mit Plastikmodellbausätzen und dem passenden Zubehör oder allem, was man zum musischen Basteln braucht. Auch Kinderspielzeug vom Hüpfball über Elektrofahrzeuge bis hin zum Puzzle oder Dartscheiben und -pfeilen wird Ritter künftig weiter verkaufen.

Angesägtes Wasserrohr richtet 90.000 Euro Schaden an

Vor dem Umzug hat der Geschäftsmann allerdings noch mit einem Wasserschaden zu kämpfen: Bei Abbrucharbeiten im ersten Stock wurde eine Wasserleitung angesägt, erst bildete sich dort eine Riesenpfütze, dann sickerte das Wasser wie ein Regenguss durch die komplette Decke. Nun stehen kisten- und stapelweise aufgeweichte Kartons im Laden, Plastikverpackungen sind mit Wasserflecken überzogen. Auf etwa 90.000 Euro beziffert Ritter den Schaden. Was von der betroffenen Ware noch brauchbar ist, verschenkt er nun an Kitas oder verkauft es billig in Internet.

Die intakte Ware geht mit nach Oberopfingen. Dort will Ritter, der aus Berkheim kommt, aber höchstens fünf Jahre bleiben. Er hat gerade ein Grundstück in Illerbachen gekauft, auf das er seinen Hobbyshop komplett neu bauen möchte.