Angst auf dem Heimweg nachts in Memmingen? So sicher ist die Stadt

28.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Nach einer Party, dem Besuch bei Freunden oder einem anderen abendlichen Termin im Dunkeln alleine nach Hause gehen: für die einen ein absolutes No-Go, für die anderen kein Problem. Doch wie sicher ist Memmingen wirklich? Kann man nachts bedenkenlos alleine durch die Straßen spazieren?

Unsere aktuelle Online-Umfrage zeigt, wo in Memmingen die Menschen sich unwohl fühlen

Eine aktuelle Online-Umfrage unserer Redaktion hat ergeben, dass sich etwa 82 Prozent von gut 150 Teilnehmenden an einem oder mehreren Orten in der Stadt nachts unwohl fühlen. Dabei war der Anteil männlicher und weiblicher Personen in etwa gleich groß. Knapp 60 Prozent sind außerdem der Meinung, dass für Frauen nachts eine größere Gefahr besteht als für Männer.

Auf die Frage, an welchen Orten konkret ein Gefühl von Unsicherheit aufkomme, nannten die Memmingerinnen und Memminger mehrmals die Innenstadt (insbesondere Schrannen- und Marktplatz), den Bahnhof, verschiedene Parks (Reichshain, Grimmelschanze, Zollergarten, Stadtpark Neue Welt) sowie den Memminger Osten und den Stadtbezirk Berliner Freiheit. Außerdem klagen einige über unzureichende Beleuchtung in der Innenstadt. Lediglich 18 Prozent gaben an, sich überall und zu jeder Zeit in Memmingen sicher zu fühlen.

Das subjektive Sicherheitsempfinden unterscheidet sich von der tatsächlichen Situation

„Allerdings weicht das persönliche Sicherheitsempfinden der Bevölkerung immer mehr von der tatsächlichen, guten Sicherheitslage ab“, sagt Isabel Schreck, Polizeioberkommissarin des Präsidiums Schwaben Süd/West. Grund dafür sei nicht die tatsächliche Zahl der lokalen Fälle von Gewalt, sondern vielmehr die permanenten Berichte der Medien über derartige Delikte – egal an welchem Ort.

Wie steht es also tatsächlich um die Sicherheit in Memmingen? Auskunft dazu gibt eine Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Dieser zufolge verzeichnete die Stadt Memmingen im Jahr 2021 insgesamt 2266 Straftaten. 2020 waren es knapp 400 mehr.

73 fallen in den Bereich Gewaltkriminalität, also Körperverletzung, Totschlag oder ähnliches (Im Jahr 2020: 145) und 326 Fälle im Bereich Straßenkriminalität, zum Beispiel Sachbeschädigung oder Erregung öffentlichen Ärgernisses (2020: 371). Außerdem gab es 63 Sexualdelikte, 315 Rauschgiftdelikte und 565 Diebstähle. Die Kriminalstatistik des Jahres 2022 ist laut Schreck ab März verfügbar und kann dann im Internet eingesehen werden.

So sorgt die Polizei in Memmingen für Sicherheit

Um für mehr Sicherheit in der Stadt zu sorgen, ergreift die Polizei Memmingen mehrere Maßnahmen, wie „professionelle Ermittlungsarbeit und kosequente Verfolgung von Straftaten“, sagt Isabel Schreck. Außerdem bestreifen Beamte „sowohl tagsüber als auch nachts das gesamte Stadtgebiet“. Dabei orientieren sie sich an der aktuellen Einsatzlage sowie an Meldungen aus der Bevölkerung. Und auch ohne Anlass sind sie rund um die Uhr in allen möglichen Gebieten unterwegs.

„Im Stadtbereich Memmingen ist die Kriminalitätsrate höher als in den Stadtteilen“, berichtet Schreck weiter. Innerhalb der Stadt selbst sei die Altstadt höher belastet als die Wohngebiete. Doch auch sie könne „nicht tatsächlich als gefährlicher eingestuft werden.“ Der bereits langjährige Trend abnehmender Straftaten setze sich nämlich weiterhin fort. In Zeiten von Corona seien die Zahlen zwar noch niedriger gewesen. Aber lasse man diese außer acht, lägen die heutigen Zahlen im Vergleich zu denen vor der Pandemie auf dem niedrigsten Niveau.

Diese Tipps zur eigenen Sicherheit gibt die Polizei

Zahlen hin oder her: Viele Menschen fühlen sich nachts alleine auf der Straße unwohl. Dominic Geißler, Polizeihauptkommissar des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, gibt daher einige Ratschläge, wie man sich vor Überfällen schützen kann: „Lärm, Licht, Leute“, lauten drei davon. Öffentliche Plätze und Straßen seien sicherer als ausgestorbene Gassen. Mit lauten Schreien oder einem sogenannten Schrillalarm Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sei zudem eine effektive Abwehrmethode. Besser als Pfefferspray – das könne nämlich gegen das Opfer verwendet werden und gelte rein rechtlich als Körperverletzung.

Auch (vorgetäuschte) Telefonate während des Heimwegs bringen Sicherheit. Im Falle eines Angriffs ist es zudem ratsam, etwaige Helferinnen oder Helfer direkt anzusprechen, zum Beispiel mit Sätzen wie „Sie mit der roten Jacke, rufen Sie die Polizei!“ Außerdem sollten Angreiferinnen oder Angreifer immer gesiezt werden. So wird für Personen in Hörweite klar, dass es sich nicht um einen privaten Streit oder einen Beziehungskonflikt handelt. Auch Selbstverteidigungs- oder Zivilcouragekurse können zu einem stärkeren Sicherheitsgefühl beitragen. Geißler betont jedoch: „Das funktioniert nur bei regelmäßiger Übung.“

