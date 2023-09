"Anno 1525": Bauernkriegslager und Mittelaltermarkt in Bad Grönenbach

Die „Schwarze Schaar“ organisiert zum zehnten Mal das spätmittelalterliche Spektakel „Anno 1525“ in Bad Grönenbach. Wie alles begann und was Besucher erwartet.

Die „Schwarze Schaar“ war einst eine Elitegruppe, die mit dem adligen Bauernführer Florian Geyer aus Franken im Jahr 1525 in die Schlacht gegen die Obrigkeit zog. 478 Jahre später taucht der Name erneut auf – diesmal aber im Unterallgäu. „Wir haben quasi die Schwarze Schaar ins Allgäu verpflanzt“, erklärt Thomas Visel. Der 61-Jährige ist Vorsitzender der Vereinigung, die vor 20 Jahren gegründet wurde. Bekannt geworden ist die heutige „Schaar“ aber nicht aufgrund von Heldentaten auf dem Schlachtfeld. Seit 2003 veranstaltet der Verein das spätmittelalterliche Spektakel „Anno 1525“, das regelmäßig Tausende Besucher anlockt. Im Mittelpunkt stehen seit jeher die Darstellung des Bauernkriegslagers, der Mittelaltermarkt und ein umfangreiches Programm mit „Gaukeley“, Schießvorführungen und Feuerspektakel.

Erstes Bauernkriegslager wurde in Heimertingen aufgeschlagen

In diesem Jahr findet die Veranstaltung bereits zum zehnten Mal statt – und zwar von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September. Die ersten beiden Male wurde das Bauernkriegslager in Heimertingen errichtet. „Damals eigentlich nicht so sehr als große Veranstaltung, sondern eher für uns.“ Seit 2007 werden das Lager und der große mittelalterliche Markt in Bad Grönenbach aufgebaut. Der Wunsch des Vereins, dessen Gründungsmitglieder auch Teilnehmer bei den Wallenstein-Festspielen sind, war dabei laut Visel eigentlich, die Veranstaltung in Memmingen auszurichten. Denn schließlich wurden in der Stadt im Jahr 1525 die Zwölf Bauernartikel proklamiert. Doch die damaligen Verantwortlichen hätten kein Interesse gezeigt, da es ja bereits den Fischertag und „Wallenstein“ gebe. „Bis heute ist es so, dass wir in Memmingen eigentlich ignoriert werden“, betont Visel. Da seine Frau aus Heimertingen stammt, fand das erste spätmittelalterliche Spektakel dort statt. In Bad Grönenbach wurde das Lager dann zunächst am Hohen Schloss aufgeschlagen. Als das Schloss verkauft werden sollte, musste sich die „Schwarze Schaar“ nach einem neuen Domizil umschauen. Heuer wird eine Wiese am Feuerwehrhaus dafür genutzt.

2021 kamen über 7000 Besucher nach Bad Grönenbach

Absperrungen und Maskenpflicht wie bei der vergangenen Veranstaltung wird es dann nicht mehr geben. Dabei war 2021, als die Pandemie das gesellschaftliche Leben noch fest im Griff hatte, „mit die beste Veranstaltung, die wir gehabt haben“, so Visel. Rund 7000 Besucherinnen und Besucher seien nach Bad Grönenbach gekommen. „Alle waren damals glücklich, dass etwas stattfindet.“ Auch die Händler seien zufrieden gewesen. Vor Corona hätten Mittelalter-Veranstaltungen geboomt. „Es gab sehr viele Angebote, aber in meinen Augen auch viele schlechte“, erklärt der 61-Jährige. Durch die Pandemie sei das ins Gegenteil verkehrt worden. „Viele haben sich von ihren Veranstaltungen verabschiedet.“ Zudem hätten zahlreiche Händler aufgehört, da sie auf der Strecke geblieben seien. „Wir haben immer versucht, das Hauptaugenmerk auf die Qualität zu legen.“ So nehme man nicht jeden Händler und jeden Stand. „Wir wollen Anbieter, die mit den Menschen gut können. Damit steht und fällt der Markt.“ Seit Jahren werde für alle ein gemeinsames Frühstück zubereitet. Das seien in etwa 250 Mahlzeiten. „Daraus hat sich mit der Zeit eine richtige Familie entwickelt.“ Zwei Drittel der Teilnehmer seien immer dieselben.

Schwarze Schaar will mittelalterliches Flair gewährleisten: "Nirgendwo sind Kabel zu sehen"

Wichtig sei natürlich auch die Optik. „Es macht eben einen Unterschied, ob man in einem Stand eine Neonröhre einhängt oder die Glühbirne als Zugeständnis an die heutige Zeit in eine Holzlaterne integriert.“ Auch seien nirgendwo Kabel zu sehen. Und bei den Mitwirkenden müsse das Erscheinungsbild so sein, wie sich die Besucher das Mittelalter vorstellen – das bedeutet: keine Handys, Sonnenbrillen oder Armbanduhren.

56 Marktstände, 20 Lagergruppen und erstmals eine Bauerngruppe in Bad Grönenbach

Heuer ist neben den 56 Marktständen und 20 Lagergruppen sowie zwei Musikgruppen erstmals auch eine Bauerngruppe aus Alt-Bretten zu Gast, die Tänze vorführen wird. Und da am Freitag die Resonanz der Zuschauer bislang am geringsten gewesen sei, soll es nun von 18 bis 24 Uhr die „Nacht der Spielleut, des Feuers und der Gaumenfreuden“ mit einem umfangreichen Programm geben. Damit alles funktioniert, kann Visel auf rund 40 Helferinnen und Helfer zurückgreifen.

Was im Jubiläumsjahr 2025 geplant ist

Und was ist 2025 geplant, wenn sich die Proklamation der Bauernartikel zum 500. Mal jährt? „Die Veranstaltung an sich werden wir wohl nicht groß verändern“, so Visel. Bei den Inhalten werde man aber sicher etwas mehr auf das historische Ereignis eingehen. Dazu soll es weitere Veranstaltungen geben, bei denen Landsknechte und Bauern gemeinsam etwas auf die Beine stellen werden.

Infos unter: www.anno1525.de