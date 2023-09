Ansiedlung von O‘Neill in Wolfertschwenden verzögert sich

Der Sportartikelhersteller O’Neil will ein Lager im Gewerbegebiet von Wolfertschwenden errichten. Das kann nun aber noch dauern.

17.09.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Bei den Fragen während der Bürgerversammlung stand die aktuelle und künftige Entwicklung im Wolfertschwender Gewerbegebiet im Fokus. Detlef Lukas erkundigte sich nach neuen Gewerbebetrieben. Bürgermeisterin Beate Ullrich berichtete, dass sich die Ansiedlung des Sportartikelherstellers O‘Neill Europe direkt an der Gewerbestraße um zwei oder drei Jahre verzögert. Letztlich sei es so, dass die Geschäfte mit Bekleidung für die Sportarten Motocross und Mountainbike derzeit wohl nicht so gut laufen. Entstehen soll der Neubau eines Versand- und Lagergebäudes samt Verwaltungstrakt. „Da passiert jetzt erst mal nichts.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.