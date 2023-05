Günstiges Wohnen in Memmingen: Auch diese Mieten werden wohl teurer

Wie geht es in dieser Zeit der Krisen weiter mit neuen Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen? Antworten der Siebendächer Baugenossenschaft Memmingen.

07.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Stadt benötigt dringend mehr Wohnungen. Vor allem für Menschen, die nicht viel Geld haben. Da löst die Nachricht, dass die Memminger Baugenossenschaft Siebendächer ein recht großes Projekt vorerst zurückstellen muss, vermutlich keine Freudensprünge aus. Im Quartier Leonhardstraße und Bergermühlstraße im Osten der Stadt sollen viele neue Wohnungen entstehen. Im ersten Bauabschnitt geht es um 52. Dieses Jahr sollte es mit dem Bau der Häuser losgehen, die alten sind bereits abgerissen. Doch die Krisen der Welt lassen dies vorerst nicht zu.

Baukosten um bis zu 31,5 Prozent gestiegen

Das ist nur eines der Probleme, die Corona, Ukraine-Krieg, Fachkräftemangel und Klimawandel der Genossenschaft bescheren. Während der Generalversammlung von Siebendächer in der Memminger Stadthalle erklärten die beiden Vorstände Claudia Knittel und Markus Sonntag den Mitgliedern jetzt, wie es um die Genossenschaft bestellt ist. Da gebe es zum Beispiel das Problem, dass die Baukosten in den vergangenen zwei Jahren um 31,5 Prozent gestiegen seien. Weil derzeit nicht absehbar sei, wie sich die Preise noch entwickeln, müssten Investitionen geprüft und eventuell zurückgestellt werden. Wie der erste Bauabschnitt an der Leonhardstraße. Markus Sonntag hofft aber, dass nächstes Jahr damit begonnen werden kann. „Natürlich wollen wir so schnell wie möglich bauen.“ Aber die Genossenschaft dürfe auch kein hohes Risiko eingehen. „Das Projekt wird kommen, sobald wir verlässlich loslegen können.“

Altes Mietpreisniveau wird nicht mehr erreicht werden

Aktuell mache er sich schon Sorgen, vor allem was günstige Wohnungen angeht, die so dringend benötigt werden. Wie sich die Situation entwickeln wird, könne niemand sagen. Doch eine Einschätzung kann er geben. Und die sieht positiv aus: „Ich kann mir vorstellen, dass sich eine Normalisierung einstellen wird.“ Es werde derzeit wegen der hohen Kosten weniger gebaut. Dadurch könne es sein, dass sich der überhitzte Markt abkühlt und Kosten sinken. Wenn sich dann noch die Materialpreise auf niedrigerem Niveau einpendelten, könne die Genossenschaft wieder kalkulieren. Sonntag glaubt, dass es bis Anfang 2024 so kommen wird. Allerdings werde das Mietpreisniveau, wie es vor den jüngsten Krisen geherrscht hat, vermutlich nicht mehr erreicht werden. Lesen Sie auch: Angespannter Wohnungsmarkt in Memmingen: Stadt stellt Ergebnis von Pilotprojekt in Wohngebiet vor

Auch nicht für neue Wohnungen, die vom Staat für Menschen mit wenig Geld gefördert werden. Derzeit liege der niedrigste Quadratmeterpreis in neuen geförderten Wohnungen bei 6,50 Euro. Es könne passieren, dass er auf bis zu 8,50 Euro steige, damit Siebendächer ohne Risiko bauen könne. Doch Sonntag sorgt sich auch um Menschen, die zwar ein niedriges Einkommen haben, aber nicht so niedrig, dass ihnen finanziell bei der Miete geholfen wird. Sie müssten normale Preise zahlen, die ebenfalls steigen werden.

Trotz aktueller Krise weiter Flächen kaufen

Trotz all der aktuellen Unwägbarkeiten möchte die Baugenossenschaft nicht nur ihren Bestand verwalten. „Wir hören ja nicht auf zu planen“, sagt Sonntag. Stattdessen werde auch in Zeiten der Krise an den nächsten Projekten gearbeitet. Das sei wichtig. Denn den jetzigen Wohnungsmangel in Deutschland gebe es unter anderem deshalb, weil in den 1990ern bis Mitte der 2000er wegen der Krise am Bau kaum Wohnungen entstanden seien. Jetzt ist erneut Krisenzeit. Dennoch erwerbe Siebendächer weiterhin Flächen, um künftig bauen zu können. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass das wichtig ist: Derzeit seien bei Siebendächer 1115 Menschen erfasst, die in Memmingen eine Wohnung suchen. Und die Stadt werde laut Statistischem Landesamt bis 2041 um 8,2 Prozent wachsen, die Zahl der Suchenden steige also weiter.

Der Staat muss Lockerungen zulassen

Damit weiter vor allem auch günstige Wohnungen entstehen können, sei auch der Staat gefragt. Er müsse zum Beispiel wieder verlässlich Fördermittel für den Wohnungsbau zahlen. Das habe er 2022 teils abrupt gestoppt. Ebenfalls wichtig sei es, Bürokratie abzubauen, wenn es um den Bau von Wohnungen geht. Die Vorgaben seien mittlerweile so hoch, etwa beim Schallschutz, dass die Kosten für ein Gebäude stark gestiegen seien. Irgendwann werde es immer schwieriger, Mietpreise niedrig zu halten. Es sei aber unverzichtbar, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, also müsse der Staat auch einige Lockerungen zulassen. Lesen Sie auch: Gemeinschaftliches Wohnen mitten in Memmingen: So sieht eine Vision dafür aus

Insgesamt steht Siebendächer finanziell gut da, wie den Mitgliedern während der Generalversammlung gesagt wurde. Einer der Gründe dafür sei, dass einige große Projekte bereits vor der Krise fertiggestellt waren, sagt Markus Sonntag. Für andere Großprojekte waren zumindest die Verträge schon abgeschlossen, sodass die Baugenossenschaft nun von den damaligen, besseren Konditionen profitiert.