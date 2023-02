Auf Gärtnerei-Gelände in Wolfertschenden soll gebaut werden

Der Gemeinderat in Wolfertschwenden stimmt der Anfrage eines Investors zu. Warum das Vorhaben nicht zum ersten Mal auf der Tagesordnung steht.

08.02.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Auf dem Areal einer ehemaligen Gärtnerei im Bereich Tannenweg und Lehmbachstraße in Wolfertschwenden ( Unterallgäu) soll ein Mini-Wohngebiet entstehen. Entsprechende Pläne hatte der örtliche Gemeinderat in seiner November-Sitzung eigentlich schon befürwortet. Nun musste sich das Gremium aber erneut mit diesem Thema befassen. Bürgermeisterin Beate Ullrich erläuterte, dass man sich nun schon zum dritten Mal mit einer wiederum geänderten Bauvoranfrage auseinanderzusetzen habe.

Das Bauvorhaben selbst ist sehr umstritten. Dies zeigte sich auch an den vielen Besuchern im Sitzungssaal. Vor mehr als einem Jahr machte sich Verärgerung und Unmut unter den Anliegern breit. Der Grund: Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei im Tannenweg 8 sollte eine groß dimensionierte Wohnbebauung mit 19 Wohneinheiten erfolgen. Auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Grundstück befinden sich noch ein Gewächshaus, eine PV-Anlage und der bisherige Gebäudebestand. Kritik gibt es vor allem auch deshalb, weil sich der Bau nicht in die Umgebung einfüge und durch die Hanglage von der Lehmbachstraße aus gesehen eine beträchtliche Gebäudehöhe erreichen würde.

Zwei Mehrfamilienhäuser sollen in Wolfertschwenden gebaut werden

In der nun vorliegenden Version der Bauvoranfrage geht es laut Bauamtsleiter Rudolf Meinl um das Bestandsgebäude und den Neubau von zwei zusätzlichen Mehrfamilienhäusern. Das bestehende Gewächshaus selbst soll komplett entfernt werden. Zu den drei Bestandswohnungen kommen demnach neun Wohneinheiten neu hinzu. Insgesamt sind es dann zwölf Wohnungen. Der Bau einer Tiefgarage werde durch die neue Aufteilung vermieden. Die Stellplätze sind laut Bauamtsleiter oberirdisch angeordnet und in der erforderlichen Anzahl vorhanden. Meinl betonte, dass die neue Anordnung der drei Wohnhäuser auf dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück keine so massive Bebauung mehr vorsieht, wie dies ursprünglich der Fall war. Positiv sei auch, dass es nun zu der Zufahrt vom Tannenweg aus auch eine zweite Zufahrt von der Lehmbachstraße aus geben wird. Dies entzerre das Verkehrsaufkommen.

"Tiefgarage wäre die bessere Lösung"

Gemeinderätin Stephanie Bestle meinte, dass eine Tiefgarage angesichts der dichten Wohnbebauung die bessere Lösung gewesen wäre. Rat Heinrich Pfister bekräftigte, dass sich die Planung deutlich verbessert habe und es vorteilhaft sei, dass die Bebauung nicht mehr so wuchtig ausfällt. Zweiter Bürgermeister Gerhard Kathan betonte, dass er dem auch zustimmen könne. Kubatur und Ansicht der neuen Häuser würde passen. Die Anordnung der hintereinanderliegenden Stellplätze funktioniere aus seiner Sicht jedoch nicht. Bürgermeisterin Beate Ullrich war der Ansicht, dass man die Veränderungssperre erst aufheben sollte, wenn der Bauantrag genehmigt sei. Die Räte stimmten der Bauvoranfrage letztlich mehrheitlich zu.