Gegen Abfall und Umweltverschmutzung: Im Unterallgäu startet ein "Frühjahrsputz" für die Natur

Der Landkreis Unterallgäu ruft zu einer Aktion ab 24. März auf. Vereine und Gruppen können sich beteiligen, um der Umwelt etwas Gutes zu tun. So funktioniert’s.

13.03.2023 | Stand: 12:04 Uhr

Die Zigarettenschachtel am Spazierweg, Fast Food-Verpackungen am Straßenrand, der Pappbecher im Gebüsch oder die Bierflasche im Bach: Ein aufmerksamer Blick reicht und man sieht oft Müll, der einfach liegengelassen oder achtlos weggeworfen wurde. Besonders im Frühjahr, wenn der Schnee schmilzt, kommen die großen und kleinen Umweltsünden zum Vorschein. „Das Sauberhalten unserer Landschaft kostet nicht nur Geld, auch die Folgen für die Umwelt sind gravierend“, so Edgar Putz, Leiter der Abfallwirtschaft des Landkreises Unterallgäu. In vielen kreisangehörigen Gemeinden sei der „Frühjahrsputz“ bereits gang und gäbe.

Aufräum-Aktion in der Natur läuft bis 6. April im Unterallgäu

Um auch in Orten, die bislang noch keinen „Frühjahrsputz“ hatten, Gruppen und Vereinen zum Mitmachen zu animieren, startet die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Unterallgäu in der Zeit vom 24. März bis 6. April einen Aktionszeitraum zur Landschaftssäuberung.

Unter dem Motto „Pack mer‘s! Sauberes Unterallgäu“ können sich laut Mitteilung Vereine und andere Gruppen beteiligen. Die Gruppen können sich bis 17. März für die Sammelaktion bei der Kommunalen Abfallwirtschaft anmelden und einen Ansprechpartner benennen. Dann erfahren sie, wo sie die gesammelten Abfälle abgeben können, wenn sie sich nicht an einer Sammelaktion in ihrer Gemeinde beteiligen können. Nach dem Aktionsende werden unter allen Gruppen, die Landschaftsabfälle angeliefert haben, fünf Mal je 100 Euro verlost.

Landrat Eder wünscht sich viele Sammelaktionen, um die Natur von Abfall zu befreien

„Die Natur von Abfällen zu befreien, ist ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und zum Erhalt unserer schönen Landschaft. Es wäre toll, wenn wir flächendeckend Sammelaktionen etablieren könnten“, so Landrat Alex Eder.

Allein im vergangenen Jahr wurden im Landkreis Unterallgäu über vier Tonnen Abfällen erfasst, die einfach in der Landschaft entsorgt worden waren, heißt es.

„Pack mer‘s! Sauberes Unterallgäu“: Wie sich Vereine und Gruppen anmelden können

Das Anmeldeformular für die Aktion „Pack mer‘s! Sauberes Unterallgäu“ steht zum Download auf der Homepage des Landratsamts unter www.unterallgaeu.de/packmers und im Abfallportal des Landkreises. Es kann zudem telefonisch bei der Abfallwirtschaft angefordert werden unter der Telefonnummer 08261/995 -367 oder -467.