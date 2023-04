Aus nach 22 Jahren: "Freunde der Landesgartenschau" lösen sich auf

Die „Freunde der Landesgartenschau“ haben sich in Memmingen lange Zeit für die Attraktivität des Stadtparks „Neue Welt“ eingesetzt. Wieso nun das Ende kommt.

24.04.2023 | Stand: 15:20 Uhr

Ein Hauch von Wehmut lag in der Luft, als sich der Verein „Freunde der Landesgartenschau Memmingen“ im Vereinsheim des FC Memmingen in der Bodenseestraße noch einmal zur Jahresversammlung traf. Schließlich ging es um nicht weniger als die Auflösung des Vereins nach 22 Jahren. Aktuell hat der Verein noch 57 Mitglieder.

Mitglieder beschließen einstimmig die Auflösung des Memminger Vereins

Mit dabei waren Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, der Kraft seines Amtes automatisch Mitglied wurde, und der ehemalige Staatsminister Josef Miller. Auf der Tagesordnung standen die üblichen Pflichten eines eingetragenen Vereins, wie etwa die Neuwahl des Vorstands und die Entlastung des Schatzmeisters. Dies alles ging – vor dem Hintergrund des Damoklesschwertes der Auflösung – sehr rasch vonstatten. Die Auflösung des Vereins zum 31. Dezember dieses Jahres wurde schließlich einstimmig und ohne Enthaltung beschlossen. Dass die Luft nach dieser langen Zeit von 22 Jahren raus war, darüber war man sich einig.

Ostereier-Suche, Sommerfeste und mehr: "Freunde der Landesgartenschau" stellten viel auf die Beine

Ein Blick zurück: Ein Jahr nach der Landesgartenschau 2000 fand sich damals eine Gruppe Menschen mit großer Begeisterung zusammen und gründete den Verein mit der Absicht, das schöne Gelände weiterhin zu pflegen und die Bevölkerung mit unterhaltsamen Aktivitäten, wie etwa dem Ostereiersuchen für Kinder und Sommerfesten, zu erfreuen. Jahr für Jahr organisierten die Mitglieder zahlreiche Veranstaltungen.

Auch fehlender Nachwuchs ist ein Grund für das Ende des Vereins

Aber 22 Jahre sind kein Pappenstiel. Wer damals als passioniertes Mitglied mit 50 Jahren angefangen hat, ist schließlich heute über 70 Jahre alt. Dann sollten eigentlich Jüngere ran. Aber der Nachwuchs fehlt leider.

Josef Miller wies auf die großartige Arbeit des Vereins in den vergangenen Jahren hin und meinte, dass wirklich jeder im Verein stolz auf das sein könne, was geleistet wurde.

Hoffnung auf ein letztes, großes Fest im Stadtpark in Memmingen

In seinem Abschlussworten drückte Vorsitzender Andreas Schales die Hoffnung aus, dass sich vielleicht doch noch Leute finden, die die Idee des Vereins fortführen wollen. Jedenfalls will er alles dafür tun, dass noch ein großes, letztes Fest in diesem Jahr im ehemaligen Landesgartenschau-Gelände in Memmingen stattfinden kann.