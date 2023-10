Ausbildung: Messe in Memmingen zieht Tausende an

Über 5000 Jugendliche und Erwachsene informieren sich in Memmingen über Berufe. Vertreter von Unternehmen, Behörden und Einrichtungen stehen Rede und Antwort.

08.10.2023 | Stand: 15:20 Uhr

Der Schulabschluss steht bald bevor und immer drängender wird die Frage, welcher Beruf ergriffen werden soll. Angesichts des Fachkräftemangels werben viele Firmen intensiv um qualifizierten Nachwuchs. Eine gute Hilfestellung leistete am Samstag die Ausbildungsmesse im Schulzentrum an der Bodenseestraße in Memmingen. Fast 140 Betriebe, Innungen, Behörden und Institutionen präsentierten 240 verschiedene Ausbildungsberufe und knapp 100 Studiengänge. Sämtliche Parkplätze an den Schulen und am Stadion waren nach kurzer Zeit belegt. Über 5000 Besucher interessierten sich laut den Veranstaltern für das umfangreiche Angebot.

Was junge Menschen von einem Beruf erwarten

Das Netzwerk „Schule-Wirtschaft“ in der Stadt Memmingen und im westlichen Landkreis Unterallgäu hatte zur 17. Ausbildungsmesse eingeladen. Rektorin Monika Seybold für den Schulbereich und Stephanie Sprick für die Wirtschaft hatten mit ihrem Team über Monate die Messe vorbereitet. Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern sollte die Gelegenheit geboten werden, sich im direkten Kontakt mit betrieblichen und schulischen Vertretern über Berufsbilder und das regionale Angebot auf dem Ausbildungsmarkt zu informieren. Bei der Eröffnung beeindruckte der Jugendforscher Simon Schnetzer die Zuhörer mit seinen Aussagen, wie die junge Generation für einen Ausbildungsberuf interessiert werden kann. Die „Generation Z“ sei im Handyzeitalter groß geworden, habe eine Pandemie erlebt und setze neben Spaß am Beruf mittlerweile verstärkt auf die finanzielle Sicherheit. Die Firmen müssten aktiv auf mögliche Interessenten zugehen, im Idealfall Begeisterung auslösen und eine Bindung mit regelmäßigen Rückmeldungen an die Azubis sicherstellen.

Beim anschließenden Rundgang durch die drei Schulen machten Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und der Unterallgäuer Landrat Alex Eder mit Staatsminister Klaus Holetschek Station bei einigen Ausstellern. Den längsten Aufenthalt der Ehrengäste verzeichnete das Klinikum Memmingen und die Kreisklinik Ottobeuren.

Praktikumsplätze sind gesucht

Marion Veit von der Memminger Firma Pfeifer stand zusammen mit zwei weiteren Ausbildern und fünf Azubis den zahlreichen Besucher des Firmenstandes Rede und Antwort. „Das Messeangebot ist riesig und wir sind mit unserem Ergebnis sehr zufrieden“, sagte die Expertin für die kaufmännische Ausbildung. Mehrere Praktikumsplätze wurden angefragt und können zeitnah angeboten werden.

Der 14-jährige Max aus Markt Rettenbach kam mit seiner Mutter zur Messe und hat bis jetzt keine rechte Vorstellung von seinem künftigen Beruf. Vielleicht Vermessungstechniker oder doch etwas anderes. Zahlreiche mitgenommene Prospekte verschiedener Firmen sollten neben direkten Gesprächen die Entscheidungsfindung erleichtern. „Wir hätten mehr Zeit einplanen sollen“, stellte Max ernüchtert fest.

Über vier Stunden unterwegs

Ein besseres Timing hatten die 13-jährige Kate und ihr Vater Danny Zeller aus Bad Grönenbach, die sich über vier Stunden lang umgeschaut und informiert haben. Beim Stand der Firma Rohde und Schwarz blieben sie längere Zeit stehen und interessierten sich für einen Praktikumsplatz.

Anita Tsokova vom Autohaus Reisacher zog am Ende eine gute Bilanz: Fast 20 Schülerinnen und Schüler interessierten sich konkret für einen Praktikumsplatz. Somit waren Veranstalter und Firmen mit dem Messeverlauf mehr als zufrieden. Bereits am Vortag hatten die Veranstalter eine „Warm up- Party“ mit den Ausstellern und Azubis gefeiert.