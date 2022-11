Auslandserfahrung: Memmingerin ist eine Botschafterin an der Geige

Die 18-jährige Elisabeth Dilger aus Memmingen nimmt über den Rotary Club an einem Musik-Camp in San Diego teil. Es gibt weitere Austauschprogramme.

07.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Weltweit Einblicke in Lebensgewohnheiten ermöglichen, Horizonte öffnen, Toleranz fördern und so auch dem Weltfrieden dienen: Das hat das Austauschprogramm der Rotarier zum Ziel. „Leider wissen so wenige über die Möglichkeit Bescheid“, sagt Gertrud Menzel. Sie ist seit drei Jahren die Jugenddienstbeauftragte des Rotary Clubs Memmingen-Allgäuer Tor. Sie blickt zu Elisabeth Dilger. Die 18-Jährige aus Memmingen absolvierte in diesem Jahr ihr Abitur und nahm über Rotary an einem so genannten Musik-Camp in San Diego teil. Beide lächeln sich an. Elisabeth Dilger sagt sofort: „Diese Erfahrungen möchte ich nicht missen.“

Was sie erlebt hat und wie Interessierte am Austauschprogramm teilnehmen können, das erzählen Dilger und Menzel im Gespräch mit unserer Redaktion.

Unterschiedliche Formate je nach Alter und Aufenthaltsdauer

Es gibt unterschiedliche Formate für verschiedene Altersgruppen und Aufenthaltsdauern: das Long-Term-Exchange-Programm (Schüler, 16 bis 18 Jahre), das Short-Term-Exchange-Programm (Schüler, 15 bis 18 Jahre), den New-Generations-Service-Exchange (Schüler, Studierende, Auszubildende, Berufsanfänger von 18 bis 30 Jahren) sowie Sommer-Camps (17 bis 19 Jahre).

Wichtig: kein touristischer Aufenthalt

„Wichtig ist dabei, dass der Rotary-Austausch kein touristischer Aufenthalt ist, sondern den Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit bietet, ein neues Land, seine Bevölkerung, Lebensgewohnheiten und Kultur kennenzulernen und andererseits als Botschafter im Gastland über die eigene Heimat zu berichten“, sagt Menzel. Deswegen gebe es durchaus auch Anforderungen an die Bewerber. Dazu würden Anpassungsfähigkeit, Aufgeschlossenheit, Selbstständigkeit und Orientierungsbereitschaft zählen.

Gertrud Menzel Bild: Maike Scholz

Bei den Gastländern seien keine Grenzen gesetzt. Aus Memmingen gab es beispielsweise schon Austausche nach Mexiko, Südafrika, Finnland, Dänemark und auch in die USA. Es braucht einen Partner, der dann später nach Deutschland kommt. Die Unterbringung und das Programm werden unterstützt, die Reisekosten müssen die Teilnehmer selbst aufbringen.

Nach der Schule Erfahrungen sammeln

All das hat die 18-jährige Elisabeth Dilger aus Memmingen nicht abgehalten. Nach dem Abitur im Juli brach sie nach San Diego auf: zum dreiwöchigen internationalen jungen Symphonie-Musik-Camp. Dilger spielt seit zehn Jahren Geige. „Die ersten Sorgen begannen am Flughafen. Ein Flug hatte Verspätung, aber ich bin zum Gate gesprintet und habe den Anschluss noch geschafft“, erzählt sie. Zusammen mit einer Französin kam sie bei einer Gastfamilie unter. 17 Teilnehmer waren insgesamt dabei.

Tägliche Proben, mehrere Konzerte

Nach einem Kennenlernen ging es gleich mit den Proben los. Gut vier Stunden Training am Vormittag, ein gemeinsames Mittagessen und an den Nachmittagen teils freie Zeit, um sich die Stadt anzuschauen und organisierte Ausflüge wahrzunehmen: „Es war anstrengend, aber auch sehr cool“, sagt Dilger. Sie ergänzt: „Ich habe richtig viel in der Zeit gelernt. Es waren einfach so viele nette Leute, die aus dem selben Grund wie ich da waren. Andere Länder, andere Übungen und deswegen gab es andere Einblicke.“ Die Sprachverständigung lief auf Englisch ab. Den Proben folgten vier Konzerte.

"Es war die wertvollste Erfahrung, die ich bisher gemacht habe"

„Der Austausch lohnt sich. Es war die wertvollste Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Man lässt Vorurteile hinter sich, lernt voneinander. Freundschaften sind entstanden. Ein Besuch aus Amerika steht deswegen im kommenden April an“, freut sich Dilger schon.

Die Bewerbungsrunde läuft, geht noch bis zum 14. November an rotary-exchange-mm@gmx.de. Infos gibt es über den RC Memmingen-Allgäuer Tor und über den RC Memmingen sowie über www.rotary-jd.de