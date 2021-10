Ausstellung in der Kunsthalle: Beklemmung und Samen, die von der Decke regnen

Zishi Han eröffnet mit der Rauminstallation „imagines“ ein dreiteiliges Ausstellungsprojekt: Warum dabei etwas nicht Greifbares eine Hauptrolle spielt.

Es fühlt sich seltsam an, allein in dem kleinen, niedrigen Raum zu sein, in den durch ein Lichtband nur spärlich Helligkeit dringt. Er ist kahl, hat metallene Wände und keine Einrichtung – nur eine Vorrichtung mit Röhren an der Decke und ein Metallgitter im Boden. Es könnte eine Art Funktionsbau sein. Ein Geräteschuppen? Zumindest hängt erdig-organischer Geruch in der Luft. Während man versucht, sich auf die Situation einen Reim zu machen, lullt das fortdauernde Vibrieren der Wände ein, wie bei einer nächtlichen Fahrt in einer Straßenbahn. Und doch füllt es den Raum mit Spannung. Verursacht Unbehagen. Dann Schrecken, als das Geräusch zu Getöse wird und raschelnd etwas herabrieselt: Samenkörner, die durch die Finger rinnen.

Auftakt für das dreiteilige Ausstellungsprojekt "One Thing Left to Try"

Eigenen Grenz- und Schwellenzuständen nahe kommen, sie in einer Atmosphäre von Intimität erspüren und darin verharren: Das beschreibt Kurator Lorenzo Graf als „kritische Taktik“ und Thema des dreiteiligen Ausstellungsprojekts „One Thing Left to Try“ in der Mewo-Kunsthalle. Es geht um nichts weniger als eine Kluft, die sich in der Gegenwart auftut: Einerseits ist da der Anspruch, dass wir uns als selbstbestimmte, souveräne und produktiv handelnde Individuen in der Welt bewegen. Andererseits finden sich alle den nicht nachvollziehbaren Zugriffen eines Systems ausgesetzt, das sie – etwa durch Algorithmen – zum Objekt und Rohstoff macht, aus dem es Informationen und Gewinn zu schöpfen gibt.

Drei Kunstschaffende setzen sich in Neuproduktionen mit den daraus resultierenden Empfindungen von Überwältigung und Ohnmacht auseinander. Erster in der Reihe ist der 1990 in Peking geborene Zishi Han. Nach einem Studium am Royal College of Art in London lebt er nun in Frankfurt am Main und studiert dort an der Städelschule (Hochschule für Bildende Künste).

Künstler Zishi Han: "Die Welt ist so komplex, dass wir die Mechanismen nicht mehr verstehen"

Durch eine mit Folie abgeklebten Eingang geht es hinein in einen schmalen, mit Holz verkleideten Gang. Zwei Stufen führen an dessen Ende nach oben, hinein in einen „Raum im Raum“. Der bietet den Besuchern Ruhe und Geborgenheit, lässt sie aber dabei buchstäblich im Dunklen. Kurator Lorenzo Graf beschreibt den Effekt als „klaustrophobisch, aber auch beschützend“. Ambivalenz birgt in sich auch ein Element, das nach Zishi Hans Worten wiederkehrend in seinen Werken zu finden ist: die Vibration. In ihrer Gleichförmigkeit hat sie etwas Meditatives. Doch als etwas Nicht-Greifbares kündet sie auch davon, dass um den Besucher herum etwas vorgeht, das ihm verborgen bleibt. Vibration, sagt Han, begreife er als einen Weg, auf dem Körper und Umwelt miteinander kommunizieren – „und die Welt ist so komplex, dass wir die Mechanismen nicht mehr verstehen.“ Diese Komplexität soll jeder und jede am eigenen Leib spüren können.

Installation mit einer Saat, die niemals aufgeht

Dass an all dem etwas nicht stimmt, signalisiert die Installation klar: Wildblumensamen fallen auf einen ganz und gar nicht fruchtbaren Boden, sodass sie keinen Ertrag bringen. Und zwar befindet man sich in einem Gartenhäuschen, wie es jeder Baumarkt verkauft, doch den Geruch in der Luft verströmt nicht Erde, sondern eine industriell gefertigte Lösung. Übrigens spielt der Titel des Werks, „imagines“, auf „imago“ an: zoologische Bezeichnung für das erwachsene, reproduktionsfähige, aber kurzlebige Entwicklungsstadium bei Insekten. Auch wenn offen bleibt, wie viele Besucher diesen Bezug herstellen: Eine bemerkenswerte Erfahrung ist „imagines“ zweifelsfrei.

Das Ausstellungsprojekt „One Thing Left to Try“:

Mit einer Folge von drei Einzelausstellungen greift das Ausstellungsprojekt Erfahrungen von Überwältigung und Ohnmacht auf. Es erkundet so Bruchlinien und Widersprüche in einem Spannungsfeld, das aufgespannt ist zwischen dem gesellschaftlichen Anspruch an ein produktives, souverän handelndes Individuum und einem System, das dieses Subjekt durch Algorithmen in Informationskategorien aufteilt und daraus Kapital schlägt. Kurator : Lorenzo Graf, geboren 1995 in Grosseto, lebt in Frankfurt am Main, ist freier Kurator und als kuratorischer Assistent am Museum für Moderne Kunst tätig. Er studiert Curatorial Studies an der Goethe-Universität und der Städelschule.

: Lorenzo Graf, geboren 1995 in Grosseto, lebt in Frankfurt am Main, ist freier Kurator und als kuratorischer Assistent am Museum für Moderne Kunst tätig. Er studiert Curatorial Studies an der Goethe-Universität und der Städelschule. Künstlerin und Künstler: Den Auftakt bildet die Rauminstallation „imagines“ des 1990 in Peking geborenen Künstlers Zishi Han. Sie ist bis 23. Januar in der Mewo-Kunsthalle zu sehen. Es folgen Werke von Gabriele Rendina Cattani (19. Februar bis 22. Mai 2022) und von Alice Morey (11. Juni bis 18. September). Cattani, der 1990 in Rom zur Welt kam, lebt in Frankfurt und studiert an der Städelschule. Er studierte Komposition am L’Istituto di Ricerca Musicale in Mailand und Musik und Bildende Kunst an der École Nationale Supérieure des Arts Decoratifs in Paris. In London erblickte 1986 Alice Morey das Licht der Welt. Nach dem Studium der Malerei an der University of Brighton sowie der Bildenden Kunst am Chelsea College of Arts lebt und arbeitet sie in Berlin und London.

