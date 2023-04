Kunst mit Material, das dafür völlig ungeeignet erscheint

In der Bad Grönenbacher Galerie Seidenlicht gibt Lioba Abrell einen erkenntnisreichen Blick in Innenräume - mit Material, das völlig ungeeignet erscheint.

25.04.2023 | Stand: 11:55 Uhr

„Innenräume“ heißt die Ausstellung von Lioba Abrell in der Galerie „Seidenlicht“ in Bad Grönenbach. Das ist nicht nur psychologisch und philosophisch gemeint. Konkret geht es um ausgehöhlte Steine (was Abrell selbst besorgt) und Stämme – das wird von einem Pilz erledigt, der das Innere von Bäumen zerfrisst.

Harte und anspruchsvolle Arbeit

Transparenz und Leere. Das reizt die Bildhauerin gerade an Material, das für solche Durchlässigkeit nicht geeignet ist. Vor der Tür, im Freien, wartet und begrüßt wie ein Fanal ein großer Findling, 178 Mal durchbohrt. Drinnen viele weitere, kleinere Kollegen. Mit Maschinen, Bohrständern lässt sich das nicht machen. Denen fehlt das Gefühl, die würden das immer sensibler werdende, filigrane Gerüst sprengen. So bittet die Kaufbeurer Künstlerin Dr. Monika Petri in ihrer Einführung Abrell, ihre Hände zu zeigen, die die harte, anspruchsvolle Arbeit erledigen. Den Hohlbohrer unermüdlich ansetzen.

Stein wie Lauch zerteilt

Auch die so entstehenden Bohrkerne integriert Abrell in die Arbeiten. Neben einem Objekt etwa sind 17 solcher Stifte fein säuberlich aufgereiht, der Größe nach. Ein Stein ist gar in mehrere Schichten, wie Lauch, zerteilt. Ein anderer wie Brot in zwölf Scheiben geschnitten. Selbst zerbrochene Exemplare bekommen ihren Platz. Als Torso oder „repariert“, geheilt, und zwar mit Wollfäden umwickelt. Einem weichen, gegensätzlichen Material. Lesen Sie auch: Das Hohe Schloss Bad Grönenbach wird zum Hotel

Fraßspuren vom Borkenkäfer

Ihre Vielseitigkeit zeigt Abrell mit schwungvollen Kaligrafien. Ihren Entdeckerblick mit einem Blatt, von einem Rindenstück abgepaust, vom Borkenkäfer mit Fraßspuren beschrieben. Und auch mit Worten oder Begriffen arbeitet Abrell. „Lumen“ (lateinisch für Licht oder Fenster) wird auch als technischer Begriff für Röhren oder Öffnungs-Durchmesser genutzt. Einen besseren Titel könnte sie nicht finden. Eine Ausstellung, bei der Lumen, also das Licht der Erkenntnis, üppig strömt. Da wird Schweres leicht. Oder, philosophisch formuliert im chinesischen Weisheitsbuch Tao Te King: Die Leere bringt den Nutzen, sei’s beim Krug, Fenster oder Rad. Und manchmal beim Menschen. (noi)

Öffnungszeiten der Ausstellung

Geöffnet bis 26. Mai: Dienstag u. Donnerstag, 9 bis 12 Uhr, Mittwoch u. Freitag, 15 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 14 Uhr.