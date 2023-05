Betrunkener Dieb stiehlt kaputtes Auto aus dem Skyline Park

Zwei Diebe stahlen ein Auto aus dem Allgäu Skyline Park im Unterallgäu. Damit kamen sie allerdings nur sehr langsam voran, die Polizei holte auf.

26.05.2023 | Stand: 12:52 Uhr

Am Donnerstagmittag haben zwei Männer ein Auto im Skyline Park in Rammingen gestohlen und hatten auf ihrer Flucht jede Menge Pech. Wie die Polizei berichtet, fuhren die Diebe mit dem Auto aus dem Betriebshof durch ein zufällig offenstehendes Tor. Weil das Parkfahrzeug jedoch einen Getriebeschaden hatte, konnten sie höchstens 30 Kilometer in der Stunde fahren.

Polizei verfolgte Dieb in Rammingen und hielt sie an

Die Polizei konnte die Diebe leicht verfolgen und anhalten. Beide Männer flüchteten. Einen der Diebe nahmen die Beamtinnen und Beamten wenig später fest, sein Komplize entkam. Zeugen sagten aus, dass der festgenommene Mann der Fahrer des Autos gewesen sei. Er war betrunken und hatte keinen gültigen Führerschein. Nun muss er sich für alle Taten verantworten. (Das könnte Sie auch interessieren: Riskantes Überholmanöver bei Bad Grönenbach)

Alle Nachrichten aus Memmingen lesen Sie immer hier.