Unbekannter hebt fremdes Auto mit Gabelstapler auf Paletten

Mit der Parkposition eines Autos offenbar nicht einverstanden, hob ein Unbekannter mit Hilfe eines Gabelstaplers den Wagen in Memmingerberg auf Paletten.

16.08.2021 | Stand: 14:36 Uhr

Eine bislang unbekannte Person hat in Memmingerberg ein geparktes Auto mit Hilfe eines Gabelstaplers auf drei Paletten gehoben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Pkw-Besitzer den Wagen am Sonntag zwischen 18 Uhr und 22 Uhr am Ziegelstadel abgestell. Die Parkposition passte dem unbekannten Gabelstapler-Fahrer offenbar nicht, weshalb er das Auto auf einem Paletten-Stapel platzierte.

Mit Hilfe eines Abschleppwagens wurde der Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro am Wagen.

Die Polizei nimmt Hinweise zum Gabelstapler-Fahrer unter 08331/1000 entgegen.

