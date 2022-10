Auto schleudert auf A96 bei Erkheim nach Crash 20 Meter durch die Luft

20 Meter wurde ein Auto auf der A96 bei Erkheim durch die Luft geschleudert. Vorausgegangen war ein Zusammenstoß mit einer Betonwand.

25.10.2022 | Stand: 13:28 Uhr

Ein Auto ist auf der A96 bei Erkheim nach einem Zusammenstoß mit einer Betonwand in die Luft geschleudert worden. Laut Polizei kam das Fahrzeug erst 20 Meter weiter wieder auf dem Boden auf.

Der 24-jährige Fahrer war am Montagabend in Richtung Lindau unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Erkheim kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen die Betongleitwand, welche die Fahrstreifen voneinander trennt. Durch den Crash wurde sein Fahrzeug in die Luft geschleudert. Nachdem das Auto wieder auf der Fahrbahn aufkam, schleuderte es weiter und kollidierte noch leicht mit einem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen. Der Rettungsdienst brachte den Mann verletzt in die Memminger Klinik. Ein Abschleppdienst barg das kaputte Auto. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.

