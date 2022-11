19-Jährige verliert beim Überholen auf A7 Kontrolle über Fahrzeug

Beim Überholvorgang verliert eine 19-Jährige auf der A7 bei Kirchdorf die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam anschließend ins Klinikum Memmingen.

09.11.2022 | Stand: 12:24 Uhr

Am Dienstagmorgen verlor eine 19-jährige Autofahrerin bei einem Überholvorgang auf der A7 die Kontrolle über ihr Auto. Laut Polizei war die junge Frau gegen 8 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs, als sie in Nähe Kirchdorf an der Iller ein Lkw überholte. Beim Wiedereinscheren soll die 19-Jährige aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verloren haben. Sie schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und prallte dort gegen einen Leitpfosten. Erst auf dem angrenzenden Feld kam das Fahrzeug zum Stehen.

Die Fahrerin kam ohne Verletzungen davon, jedoch wurde sie vorsorglich ins Klinikum Memmingen eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Frau muss nun ein Verwarngeld zahlen.

