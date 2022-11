Autofahrer in Mindelheim unter Kokain-Einfluss und ohne Führerschein

Ein Autofahrer stand unter dem Einfluss von Kokain. Außerdem konnte er bei der Polizeikontrolle in Mindelheim keinen gültigen Führerschein vorweisen.

14.11.2022 | Stand: 12:31 Uhr

Die Beamten hatten den Mann am Sonntagabend kontrolliert, nachdem er von der Autobahn abgefahren war. Da er drogentypische Auffälligkeiten zeigte, veranlassten die Polizisten einen Drogen-Urin-Test. Der verlief positiv auf Kokain. Zudem stellte sich heraus, dass der Autofahrer keinen gültigen Führerschein vorweisen konnte. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft Memmingen die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung an.

