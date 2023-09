Autofreier Weinmarkt in Memmingen: CSU und FDP stellen sich quer

Der Weinmarkt in Memmingen soll bis 2025 autofrei werden. Nun wollen CSU und FDP die Durchfahrtsmöglichkeit beibehalten - und auf temporäre Sperrungen setzen.

Die CSU-FDP-Stadtratsfraktion stellt an den Memminger Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ( SPD) einen Antrag zum Thema Verkehrsführung am Memminger Weinmarkt. Im Antrag heißt es: "In den letzten Wochen wurden unserer Fraktionsgemeinschaft viele kritische Meinungen zur Sperrung des Weinmarktes und zur veränderten Verkehrsführung in der Altstadt vorgetragen." Deswegen beantragt die Fraktion:

die Durchfahrtmöglichkeit am Weinmarkt für den allgemeinen Verkehr in der jetzigen Form beizubehalten und alternativ temporäre Sperrungen vorzunehmen

auf die veränderte Verkehrsführung in der Altstadt zu verzichten

Die Fraktion bittet, den Antrag dem Stadtrat vorher zur Entscheidung vorzulegen.

CSU und FDP wollen in Memmingen Verkehr am Weinmarkt beibehalten

Zum Antrag, die Durchfahrt am Weinmarkt beizubehalten, heißt es seitens der Stadtratsfraktion im Schreiben an den Oberbürgermeister:

"Dem Beschluss (14.12.2020) liegen Bedingungen zugrunde: Unter anderem ist unter Beteiligung der Gewerbetreibenden ein Erreichbarkeitsmarketing zu erstellen. Gerade weil uns die oben genannten kritischen Meinungen erreichen, können wir ein erfolgreiches und gewinnendes Vorgehen gemeinsam mit den Gewerbetreibenden durch die Verwaltung nicht erkennen.

Memminger CSU und FDP: "Veränderte Verkehrsführung nicht überzeugend"

Die verkehrliche Neuordnung ist mit der veränderten Verkehrsführung nicht überzeugend und lässt ausreichende Parkmöglichkeiten für einen von Westen eintreffenden Parksuchverkehr vermissen. Zudem erscheint uns die ausnahmslose Schließung der einzigen geradlinigen Durchfahrung für die Entwicklung der Innenstadt als ungeeignet. Als Stadt vollziehen wir dabei einen Schritt, ohne wesentliche Bedingungen vorher realisiert und erlebt zu haben: verkehrliche Infrastruktur, Parkhaus im Westen, funktionierender und angenommener ÖPNV.

Erfahrungen zeigen, dass eine temporäre Schließung des Weinmarktes (Fest der Kulturen, „ Memmingen blüht“, Weinfest) sowie beispielsweise sonntags und samstags ab 14 Uhr ausreichend sind. Dies kann für Aktivitäten im anstehenden Jubiläumsjahr 2025 besonders gelten.

Auch die geplante Gestaltung des Weinmarktes lässt sich weitgehend hinsichtlich Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Verschattung realisieren."

Verkehr in Memmingen: Weinmarkt, Schrannenplatz und Klösterle betroffen

Zum Antrag, auf die Veränderung der Verkehrsführung in der Altstadt zu verzichten, heißt es seitens der Stadtratsfraktion im Schreiben:

"Die im Stadtrat nach Empfehlungsbeschluss zu entscheidende veränderte Verkehrsführung erachten wir für unsere Innenstadt als ungeeignet, weil wichtige Verkehrslösungen für die aus Westen eintreffenden Verkehrsströme nicht getroffen sind.