Autor stellt seinen Debütroman „Der Flussregenpfeifer“ vor

Tobias Friedrich liest in der Ehemaligen Synagoge in Fellheim aus sein Buch „Der Flussregenpfeifer“. In dem Abenteuerroman steckt ein wahrer Kern.

01.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Alle Stühle sind an diesem Abend in der Ehemaligen Synagoge in Fellheim ( Unterallgäu) belegt. Trotzdem ist es ganz ruhig in der Kulturstätte. Auf der etwas höher gestellten Bühne sitzt ein Mann an einem in die Jahre gekommen Holztisch, der in das vor ihm aufgebaute Mikrofon spricht. Tobias Friedrich war extra aus Berlin angereist, um im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals aus seinem Debüt-Roman „Der Flussregenpfeifer“ vorzulesen.

Die Lesung beginnt er im zweiten Kapitel aus seinem über 500 Seiten umfassenden Roman. Das gebundene Exemplar mit dem farbig-ausgeschmückten Umschlag bleibt jedoch neben ihm liegen. Er konzentriert sich auf sein ausgedrucktes Skript, das sein Debüt als Schriftsteller so vermutlich unfreiwillig unterstreicht. Mit den Worten: „Wie die Reise begann“ bricht er zu einem Ausflug in die zeitgenössische Belletristik auf. Der Geschichte liegt der wahre Kern des Hamburger Extrempaddlers Oskar Speck zugrunde. Seine Reise um die halbe Welt begann 1932 von Ulm aus, in einem 30 Kilogramm schweren Faltboot. Sie dauerte insgesamt sieben Jahre lang und wäre alleine für sich schon abenteuerlich. Auf die wahre Begebenheit seines Protagonisten stieß der hauptberufliche Autor von Sachbüchern und Musiker bei seiner Recherche zu einem neuen Auftrag. „Ich war damals auf der Suche nach den Reinhold Messnern dieser Welt“, verrät Friedrich der Moderatorin des Abends, Dr. Veronika Heilmannseder, auf die Frage, wie er denn gerade auf Oskar Speck kam.

Die Abenteur des Oskar Speck

Dabei stieß er auf das Faltboot-Abenteuer eines Mannes, über dessen Reise in der Vergangenheit kein großes Aufsehen gemacht wurde und von dem es auch nur wenig Material gab. „Mir war aber schnell klar, dass ich seine Geschichte erzählen will. Jedoch wollte ich aus Oskar Speck keinen neuen Indiana Jones machen“, wie Friedrich betont. Mit dem Eintauchen in die Fakten der Vergangenheit aus dem Nachlass von Speck konnte Friedrich um die Reise und das Leben um ihn herum einen Handlungsablauf stricken. „Ich habe 2009 mit meinen Recherchen für den Roman begonnen. Nach einem Jahr war dann meine erste Kurzversion mit 800 Seiten fertig. Es war auch schwierig, da ich bisher noch kein Romanautor war und mich so auch nicht in den Austausch mit anderen Schriftstellern begeben konnte“, erklärt der Autor hierzu.

Im "Flussregenpfeifer" stecken fünf jahre Arbeit

Als Glück beschrieb er es, dass er mit dem Titel „Der Flussregenpfeifer“ auch bei seiner Agentur ins Schwarze getroffen hatte. Nebenbei verriet er dazu: „Eigentlich hatte ich diesen Titel für ein anderes Buch geplant“. Insgesamt sind rund fünf Jahre bis zu der endgültigen Version mit den 512 Seiten ins Land gegangen. Der Hauptdarsteller des Romans, Oskar Speck, wurde als eher introvertiert und ein wenig eigen beschrieben. „Ich weiß nicht, ob wir Zwei gute Freunde geworden wären, doch ich teile mit Oskar auf alle Fälle die Freiheitsliebe“, so der 53-jährige Verfasser zur Persönlichkeit seiner Roman-Figur. Die unglaubliche Reise in einem sieben Meter langem Faltboot verknüpft der Debüt-Schriftsteller mit Attributen wie Freiheitsliebe und dem Wert wahrer Freundschaft. Dabei spiegelt der Roman auch die Zeit der 1930er-Jahre wider. Politische Unruhen und die Weltwirtschaftskrise die mit Arbeitslosigkeit und Existenzängsten auch Specks Leben betraf. Hierbei stellt Friedrich seinem Helden den Antagonisten von Stäblein gegenüber, dessen Brutalität das aufkeimende Regime in seine Figur fasst. Das Schreiben des Romans war für ihn ein Prozess des Alleinseins, der in einem ehemaligen Maler-Atelier im fünften Stock stattfand. Einsam hat sich der Autor des Buches trotzdem nicht gefühlt, denn auf der Reise zusammen mit seinem Hauptdarsteller hat er viele fiktive Charaktere ins Leben gerufen.

Friedrich versteht es bedingt seines Erzählstils mit nur kurzen Auszügen aus seinem Abenteuerroman, den Menschen Bilder in die Köpfe zu projizieren. Man spürt förmlich den Wind in den Haaren, die wogenden Bewegungen des Wassers eine Handbreit unter dem Kiel und die Lust, den Mut und die Entschlossenheit eines Mannes, der zu neuen Ufern aufbrechen will.

