Die Innung Memmingen-Mindelheim baut auf die Unterstützung der Kundschaft und will Handwerksbetrieben in Hochwasser-Gebieten helfen. Welche Betriebe dabei sind.

03.08.2021 | Stand: 15:56 Uhr

Die Bilder der Hochwasser-Katastrophe haben auch in Memmingen und Umgebung für Erschütterung gesorgt – und den Wunsch geweckt, zu helfen. Vereine, Betriebe und Privatpersonen haben zahllose Initiativen gestartet, um dem Leid etwas entgegenzusetzen. Ein Beispiel dafür liefert der Gang zum Brötchenholen: Mit dem Verkauf von „Flut-Brot“ und der Hilfe ihrer Kundschaft will die Bäckerinnung Memmingen - Mindelheim Betriebe in den betroffenen Regionen unterstützen.