Mit sechs Jahren schon ein kleiner TV-Star: Chiara Pölcher spielt bei ZDF-Serie mit

Mit zweieinhalb Jahren hatte Chiara Pölcher aus Babenhausen ihren ersten Fernsehauftritt. Jetzt ist sie als Kleindarstellerin in einer ZDF-Produktion zu sehen.

Von Claudia Bader

10.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Chiara Pölcher ist ein aufgewecktes und selbstbewusstes Mädchen. Als begeisterte Balletttänzerin bringt die Sechsjährige auch Disziplin und Konzentrationsfähigkeit mit. Diese Eigenschaften kann Chiara nicht nur in der Schule, sondern auch bei Filmaufnahmen unter Beweis stellen. Schon mehrmals stand sie im Fernsehen als Komparsin vor der Kamera. Nun ist sie im ZDF erstmals in einer Kleindarsteller-Rolle zu sehen. In Episode 4 der Serie „Gestern waren wir noch Kinder“ spielt sie Vivi Klettmann, die Tochter des Hauptdarstellers.

