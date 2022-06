Zwei Männer und eine Frau bei Sex am Badesee in Babenhausen erwischt

Eine Frau und zwei Männer sollen am Badeweiher in Babenhausen öffentlich Sex gehabt haben. Nun erwartet sie eine Anzeige.

21.06.2022 | Stand: 08:28 Uhr

Am Badeweiher in Babenhausen (Landkreis Unterallgäu) sollen sich am Sonntagvormittag zwei Männer und eine Frau ín der Öffentlichkeit vergnügt haben.

Der Polizei Memmingen wurde der Vorfall laut eigenen Angaben am Vormittag mitgeteilt. Demnach sollen die drei Personen nach dem Geschlechtsverkehr noch nackt im See schwimmen gegangen sein.

Babenhausen: Frau und zwei Männer haben offenbar Sex am Badesee

Vor Ort trafen die Beamten die zwei Männer und die Frau teilweise bekleidet an. Laut Polizei hatten alle drei Alkohol getrunken. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses rechnen.

