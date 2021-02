Baby-Boom in Memmingen neun Monate nach dem Lockdown-Start?

Im Frühjahr 2020 hatten die Menschen plötzlich viel freie Zeit. Mancher scherzte, das werde die Geburtenzahlen nach oben treiben. Ist es so eingetreten?

Von Sabrina Karrer

14.02.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Als Deutschland im Frühjahr 2020 im Corona-Lockdown steckte, und die Menschen von jetzt auf gleich viel freie Zeit hatten, wurde über eines gerne spekuliert: Steigen die Geburtenraten neun Monate später – frei nach dem Motto „Gelegenheit macht Liebe“? Wir haben in Kliniken in der Region nachgefragt, ob es tatsächlich so gekommen ist.