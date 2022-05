Eltern lassen ihr Baby im Auto zurück

Eine Zeugin bemerkt in Memmingen ein weinendes Baby in einem Auto und ruft die Polizei. Die Mutter kam erst 40 Minuten später.

17.05.2022 | Stand: 12:47 Uhr

Eine Zeugin hat am Freitag gegen 16 Uhr ein weinendes Baby in einem Auto in Memmingen bemerkt und die Polizei gerufen.

Die Beamten stellten fest, dass das zehn Monate alte Baby aufgrund des warmen Wetters stark schwitzte, heißt es im Polizeibericht. Deswegen öffneten sie das Auto und kümmerten sich um das Kind. Weil die 34-jährige Mutter erst nach mehr als 40 Minuten, laut eigenen Angaben vom Einkaufen, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wird das Jugendamt der Stadt Memmingen über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Dank der aufmerksamen Zeugin und der schnellen Hilfe der Beamten konnte Schlimmeres verhindert werden.

