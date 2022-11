Auf ein Neues: Memmingerin Lara Honner sucht bei "Bachelor in Paradise" nach der großen Liebe

Die Memmingerin Lara Honner versucht ein zweites Mal, die große Liebe im TV zu finden. Sie ist bei der vierten Staffel von "Bachelor in Paradise" auf RTL dabei.

15.11.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Die Memmingerin Lara Honner ist bei der aktuellen Staffel "Bachelor in Paradise" dabei. Bei der Datingshow von RTL+ versuchen ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten der TV-Sendungen "Bachelor" und "Bachelorette" ein zweites Mal ihr Glück und suchen nach der großen Liebe.

Bei "Bachelor in Paradise" sind die Männer und Frauen gemeinsam in einer Villa. Es wird geflirtet, geknuscht und gelästert. Das Ziel: Den passenden Partner oder die passende Partnerin finden. Am Ende jeder Folge gibt es eine "Nacht der Rosen". Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer darf jeweils eine Rose an einen Mann oder eine Frau geben, die dann noch länger in der Villa bleiben dürfen. Wer keine Rose bekommt, ist raus. In der einen Woche vergeben die Männer die Rosen, in der darauffolgenden Woche die Frauen. Die neuen Folgen kommen immer donnerstags und sind ausschließlich im Stream auf RTL+ verfügbar.

Memmingerin Lara Honner in der vierten Staffel "Bachelor in Paradise" dabei

Damit es spannend bleibt, kommen jede Woche neue Frauen oder neue Männer in die Villa. Lara Honner aus Memmingen gehört zu den Kandidatinnen, die erst noch in die Villa einziehen werden. Wann sie in die Sendung kommt, ist noch nicht bekannt.

Sie ist nicht die einzige Allgäuerin, die ihr Liebesglück im Paradies versucht. Chiara Fröhlich, die in Kaufbeuren aufgewachsen ist, ist auch eine Kandidatin in der vierten Staffel "Bachelor in Paradise". Sie bekam in Folge 2 allerdings keine Rose und musste die Show verlassen. Emanuell Weissenberger, der in Memmingen geboren und aufgewachsen ist, wird auch noch in die Villa einziehen. Er versuchte bei der "Bachelorette" Sharon Battiste 2022 sein Glück.

Zwischen Bachelor Dominik Stuckmann und Lara hat es nicht geklappt. Die Memmingerin bekam in Folge 6 keine Rose von Dominik und musste die Sendung verlassen. Kurz danach zeigte sie sich auf Instagram beim Skifahren in den Allgäuer Alpen mit Max Adrio, der bei der "Bachelorette"-Staffel 2021 ins Finale kam. Max ist dieses Jahr auch bei "Bachelor in Paradise" dabei und hat bereits mit Emily ("Bachelor" 2022) angebandelt. Ist damit schon das erste Drama vorprogrammiert?

"Bachelor in Paradise" 2022: Steckbrief von Lara Honner

Name: Lara

Lara Bekannt aus: "Der Bachelor“ 2022

"Der Bachelor“ 2022 Alter: 24

24 Wohnort: Memmingen

Memmingen Lebensmotto: Mach nur Sachen, die dich selbst erfüllen und dir Spaß machen

Mach nur Sachen, die dich selbst erfüllen und dir Spaß machen Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Ein Messer, Klebeband und eine Angel

Ein Messer, Klebeband und eine Angel Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner Ausstrahlung und meiner verpeilten, aber süßen Art. Und – je nach Geschmack – auch mit meiner Optik.

Mit meiner Ausstrahlung und meiner verpeilten, aber süßen Art. Und – je nach Geschmack – auch mit meiner Optik. Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich war dreieinhalb Jahre auf einem katholischen Mädcheninternat, weil ich früher sehr anstrengend war.

