Bad Wörishofen: Eingeschaltete Herdplatte führt zu Feuerwehreinsatz

Eine vergessene eingeschaltete Herdplatte löste einen Feuerwehreinsatz in Bad Wörishofen aus.

09.11.2022 | Stand: 12:11 Uhr

Eine angeschaltete vergessene Herdplatte führte in Bad Wörishofen zu einem Feuerwehreinsatz. Laut Polizei verließ eine 80-Jährige kurz ihre Wohnung vergaß dabei, dass sich noch ein Topf auf einer angeschalteten Herdplatte befand. Daraufhin kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung und dem Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Andere Bewohner des Hauses riefen die Feuerwehr, die die Rauchentwicklung stoppen konnten. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung und das Treppenhaus durchgelüftet hatte, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Lesen Sie auch: Polizei schließt Gaststätte in Bad Wörishofen wegen mehrerer Verstöße