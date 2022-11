Fahrradfahrer schlägt nach Streit Autoscheibe in Bad Wörishofen kaputt

Nach einem Streit in Bad Wörishofen schlägt ein Fahrradfahrer eine Autoscheibe ein. Die Scheibe ging zu Bruch.

15.11.2022 | Stand: 12:41 Uhr

Am Montagvormittag hat ein Fahrradfahrer in Bad Wörishofen die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Laut Polizei soll es zuvor zu einem Streit zwischen dem 46-jährigen Fahrradfahrer und dem 65-jährigen Autofahrer gekommen sein. Als der Fahrradfahrer weg fahren wollte, schlug er nochmal mit seiner Hand gegen die Heckscheibe des Autos. Anscheinend schlug der Mann so fest, dass die Rückscheibe des Autos zerbrach.

Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf rund 800 Euro. Den Fahrradfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Lesen Sie auch: 24-jähriger Allgäuer stirbt bei Skiunfall im Kaunertal