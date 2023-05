Nächster Fall von illegaler Prostitution im Unterallgäu

Die Polizei Bad Wörishofen erhält einen Hinweis, dass sich eine Frau in Irsingen illegal prostituiert. Bei der Kontrolle wird klar: Sie ist keine Unbekannte.

15.05.2023 | Stand: 12:38 Uhr

Der illegalen Prostitution ist eine Frau in einer Pension in Irsingen ( Unterallgäu) am Sonntag überführt worden. Die Polizei bekam dazu im Vorfeld einen konkreten Hinweis.

Bei der Kontrolle wurden dann klar: Die Frau ist Wiederholungstäterin. Bei der 54-Jährigen handelte es sich laut Beamten um dieselbe Frau, die bereits am 12. Mai in Bad Wörishofen aufgegriffen wurde. Die Staatsanwaltschaft erhob erneut eine Sicherheitsleistung, diesmal im hohen dreistelligen Bereich. Die Frau erwartet erneut eine Anzeige wegen illegaler Prostitution.

