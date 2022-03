Polizei entdeckt illegales Bordell - vier Frauen angezeigt und ein Mann festgenommen

In Bad Wörishofen hat die Polizei ein illegales Bordell entdeckt, in dem sich vier Frauen prostituierten. Die Beamten nahmen einen Mann wegen Zuhälterei fest.

18.03.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Wie die Polizei informiert, wurden die Beamten der Memminger Kriminalpolizei auf Prostituierte aufmerksam, die im Internet für ihre Dienste warb. Als die Beamten am Dienstag in der betreffenden Pension eintrafen, fanden sie jedoch gleich vier Frauen vor, die dort "illegal ihre Liebesdienste anboten", heißt es im Polizeibericht. Die Beamten nahmen zudem einen Mann fest. Wie die Polizisten berichten, soll der Mann für mindestens eine der Frauen Termine vereinbart und dann ihre Einnahmen an sich genommen haben.

Illegales Bordell in Bad Wörishofen entdeckt - Verdacht der Zuhälterei

Die vier Frauen wurden wegen verbotener Prostitution angezeigt. Gegen den Mann ermitteln die Polizisten nun wegen Zuhälterei. Da alle fünf Personen zudem keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnten, mussten sie daher einen Geldbetrag hinterlegen, der der Höhe der zu erwartenden Strafe entspricht.

Mittlerweile befinden sich alle Beteiligten wieder auf freiem Fuß. Weitere illegale Prostitution untersagte die Polizei den Frauen.

Polizei informiert: Prostitution in Bad Wörishofen gänzlich verboten

In Bayern ist die Ausübung der Prostitution grundsätzlich erst in Ortschaften ab einer Einwohnerzahl von 30.000 Menschen zulässig, informiert die Polizei. Bei einer Einwohnerzahl zwischen 30.000 und 50.000 Menschen kann sie ebenfalls durch Rechtsverordnung untersagt werden. Hiervon haben viele Gemeinden dieser Größenordnung Gebrauch gemacht. (Lesen Sie auch: Immer mehr Hacker-Angriffe im Allgäu auf Firmen, Kommunen und Privatpersonen)

Im gut 16.000 Einwohner zählenden Bad Wörishofen ist die Prostitution somit gänzlich verboten und wird als Ordnungswidrigkeit, bei wiederholten Verstößen sogar als Straftat zur Anzeige gebracht und von der Polizei geahndet. (Lesen Sie auch: Puma im Kleinwagen - Was es mit dem Schmuggel von Tieren auf sich hat)

