Sanitäter in Bad Wörishofen attackiert: Söhne erschweren die Behandlung ihrer Mutter

Am Samstagabend (15.5) kümmerten sich Sanitäter um eine ohnmächtige Frau. Ausgerechnet ihre Söhne randalierten daraufhin.

15.05.2022 | Stand: 11:36 Uhr

In Bad Wörishofen sind am Samstag Sanitäter von zwei Männern angegrifen worden. Wie die Polizei berichtet wurde am frühen Samstagabend eine Frau auf einer größeren Familienfeier im Norden Bad Wörishofens ohnmächtig.

Polizeieinsatz in Bad Wörishofen: Aggressive Söhne gehen auf Rettungsdienst los

Zur Sicherheit riefen Zeugen den Rettungsdienst. Während die ohnmächtige Frau von den Sanitätern versorgt wurde, versuchten sich die erwachsenen Söhne der Patientin immer wieder aggressiv Zugang zum Rettungswagen zu verschaffen, so die Polizei.

Die beiden waren offenbar so aufdringlich, dass die Polizei gerufen wurde. Zur einer Körperverletzung oder Sachbeschädigung sei es zwar nicht gekommen, so die Polizei weiter, doch die beiden hätten die Behandlung ihrer Mutter deutlich erschwert - sie musste teilweise sogar unterbrochen werden.

Mehr Polizei-Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch