Gas und Bremse verwechselt: 97-Jähriger verursacht Massenkarambolage auf Parkplatz in Bad Wörishofen

22.05.2022 | Stand: 12:22 Uhr

Auf dem Parkplatz des V-Markts in Bad Wörhishofen hat es am Samstagnachmittag einen Unfall mit vier beschädigten Fahrzeugen gegeben. Wie die Polizei berichtet, hat ein 97-jähriger Autofahrer beim Ausparken das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt.

Bad Wörishofen: Gas und Bremse verwechselt - Vier Autos bei Unfall beschädigt

Dadurch streifte er das Fahrzeug, das neben sich geparkt war und rammte ein hinter sich stehendes Auto. Dieses verursachte durch den Aufprall einen Schaden an einem vieretn Auto. Zwei Autos wurden bei dem Unfall in Bad Wörishofen so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 97-Jährige und eine weitere Person wurden leicht verletzt.

