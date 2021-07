Kleidung an Frickenhauser Baggersee gefunden - Polizei startet Vermisstensuche

In Frickenhausen im Unterallgäu läuft eine Suchaktion am Baggersee. Es gibt keine Vermisstenmeldung, aber es wurden Kleidung gefunden. Wer kann helfen?

13.07.2021 | Stand: 14:32 Uhr

Rätsel im Unterallgäu: Ein 71-jähriger Mann hat dort bereits am Sonntag am ersten Frickenhauser Baggersee bei Lauben/Frickenhausen mehrere fein säuberlich zusammengelegte Herrenoberbekleidungsstücke gefunden. Nachdem er diese auch noch am Montag dort liegen sah, verständigte er die Polizei.

Eine Streife nahm die Fundort unter die Lupe und fand an einer Einstiegsstelle in den Baggersee eine schwarze Jogginghose, ein rotes Schlupf-Sweatshirt mit Kapuze der Marke FILA und ein graues T-Shirt mit dem Aufdruck „Regensburger Marathon 2003“.

Klamotten-Fund an Baggersee Frickenhausen: Polizei-Hubschrauber startet Vermisstensuche

Die Beamten mussten daher von einem Unglücksfall ausgehen - auch wenn bei den angrenzenden Polizeidienststellen bisher kein Vermisstenfall gemeldet worden war.

Sie forderten vorsorglich einen Polizei-Hubschrauber an, der die Frickenhauser Baggerseen und die Uferbereiche absuchte - ohne Erfolg. Die Suche soll aber weiter gehen, die Polizei bereitet weitere Aktionen vor.

Jetzt bitten die Beamten um Hilfe: Personen, die Hinweise auf den Eigentümer der Kleidungsstücke geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 melden. Auch, wer die Kleidungsstücke möglicherweise vergessen oder verloren hat, wird gebeten, sich zu melden, damit ein Unglücksfall ausgeschlossen werden kann.

Die Polizei bitte um Hinweise: Wer erkennt diese Kleidungsstücke? Bild: Polizei

Lesen Sie auch

"Randale, Müll, Sexparties": Allgäuer schockiert über Vorfälle an seinem idyllischem Baggersee Baggerseen Attenhausen

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu laufend aktuell hier.