Die Bahn bessert endlich die Baupanne am Bahnübergang in Memmingen aus

Der Übergang Stadtweiherstraße wurde vor zwei Jahren modernisiert. Seitdem ist er für große Lkw gesperrt, weil die Straße zu schmal ist. Das soll sich ändern.

01.09.2022 | Stand: 06:30 Uhr

Die Bauarbeiten gehen gut voran an dem seit über zwei Wochen gesperrten Bahnübergang Stadtweiherstraße. Endlich. Oder besser gesagt: Endlich geht die langwierige Umbaugeschichte an dieser Stelle ihrem Ende entgegen. Denn dass der Übergang dort überhaupt noch einmal gesperrt werden musste, obwohl er vor gut zwei Jahren im Zuge der Elektrifizierung der Strecke München-Memmingen-Lindau komplett modernisiert wurde, liegt an einer Baupanne, die der Bahn dort passiert ist: Die Fahrbahn im Schrankenbereich war hinterher zu schmal für einen Begegnungsverkehr von Lastwagen oder Bussen.

Seither dürfen Lkw, die länger als zehn Meter sind, den Übergang nicht mehr befahren. Eine Ausnahmegenehmigung gab es für Linien- und Schulbusse, die auf dieser Strecke unterwegs sind – schließlich befinden sich vier Schulen und ein Kindergarten in unmittelbarer Nähe. Doch das wollte die Stadt auf Dauer so nicht hinnehmen. Sie forderte, dass der Bahnübergang – genauso wie vor der Modernisiserung – uneingeschränkt funktionieren muss.

Bahnübergang in der Stadtweiherstraße: Gehweg wurde zu breit eingeplant

Verspätungen sind ja nichts Ungewöhnliches bei der Bahn, aber dass die Beseitigung dieses Missstandes so lange auf sich warten ließ, verwundert dann doch ein wenig. Was seit Juli 2020 am Bahnübergang Stadtweiherstraße passiert ist, ist dagegen schnell erzählt: Erst als die Fahrbahnmarkierungen auf den frisch geteerten Straßenabschnitt im Bereich der Schranke aufgetragen werden sollte, kam heraus, dass die Fahrbahn nicht die erforderliche Breite von 5,80 Meter hatte. Grund war ein neuer, zusätzlicher Gehsteig, der ein wenig zu viel Platz wegnahm.

Eine Lösung sei schwierig, sagte ein Bahnsprecher damals, aber man werde sich darum bemühen, den Planungsfehler seitens der Bahn bald zu beheben. Was darauf folgte, war aber größtenteils monatelange Funkstille zwischen wenigen Kontaktaufnahmen seitens der Bahn mit den Verantwortlichen der Stadt. Erst im Januar diesen Jahres gab es einen ersten konkreten Lösungsvorschlag: Wenn die Stadt der Bahn einen Streifen eines Freizeitgrundstückes an der Ecke Römerstraße/Stadtweiherstraße, das in ihrem Besitz ist, zur Verfügung stellen würde, könnte der Gehweg dort nach hinten versetzt und die Straße entsprechend verbreitert werden. Liegenschafts- und Tiefbauamt stimmten zu, noch vor Ostern sollten die Baufahrzeuge anrollen. „Aufgrund guter Sichtverhältnisse und keines starken Fußgängeraufkommens wurde diese Variante mit der Stadtverwaltung vereinbart“, informierte ein Bahnsprecher. Die Stadt fällte also noch vor Beginn der Vogelschutzzeit die Hecke des Freizeitgrundstücks auf der entsprechenden Länge – doch dann gingen noch einmal ein paar Monate ins Land, bis die Straßenabsperrungen tatsächlich aufgestellt wurden, um den ärgerlichen Missstand zu beseitigen.

Seit dem 16. August stehen nun die Absperrgitter und Umleitungsschilder – sie sollen, wie geplant, am 9. September wieder weggeräumt werden. In dieser Zeit werden die Gehwege stadtauswärts auf der linken Seite vor dem Bahnübergang sowie im Einmündungsbereich Stadtweiherstraße/Römerstraße auf 1,40 Meter zurückgebaut, beziehungsweise in dieser Kurve auch ein Stückchen nach hinten versetzt.

Sind 1,40 Meter Breite ausreichend?

„Diese Breite ist noch ein annehmbares Maß“, sagt dazu Tiefbauamtsleiter Urs Keil. „An manchen Stellen in der Stadt gibt es noch schmälere Gewege.“ An dieser Stelle könne man eine Verschmälerung des Fußgängerbereichs auch deshalb tolerieren, weil der Gehweg dann ohnehin einfach aufhöre in Richtung Trachtenheim, wo ein Kiesparkplatz anfängt. Gedanken macht er sich bereits, wie die im Frühjahr auf etwa 21 Metern Länge gefällte Hecke wieder ersetzt werden soll. Momentan steht dort ein Bauzaun als Sichtschutz. Eine Bretterwand oder einen hohen Gitterzaun mit Sichtschutzfolie möchte Keil dort allerdings nicht sehen. Und auch keine Thuja, „wenn es nicht sein muss“. Er würde das Grundstück am liebsten mit einer natürlichen Hecke zuwachsen lassen. Doch das werde jetzt natürlich mit den Wünschen des Pächters und dem Gartenbauamt abgestimmt.

Keil ist zuversichtlich, dass der Umbau in der vorgesehenen Zeit erledigt ist. „Das ist keine komplizierte Maßnahme und die Schrankenalange bleibt ja so wie sie ist“, sagt er. Die Anwohner werden dankbar sein, die aktuell einmal mehr große Umwege in Kauf nehmen müssen (außer Fußgänger, die durften die ganze Zeit passieren). Vor allem aber die Lastwagenfahrer, für die die Sperrung jetzt endlich Geschichte ist.

Investiert hat die Bahn in die Maßnahme rund 100.000 Euro.

