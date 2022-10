PV-Anlage zum Leihen: Testen, wie einfach Strom auf dem Balkon entsteht

Mit einer mobilen Photovoltaikanlage lässt sich einfach eigene Energie generieren. Das kann jetzt in Memmingen getestet werden. So funktioniert es.

27.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Anlage aufstellen, Richtung Sonne ausrichten, Stecker in die normale Steckdose, fertig. So einfach ist es, aus den Strahlen der Sonne Strom zu gewinnen, der sofort genutzt werden kann. Luisa Bader und Eva Schindele, die in einer Wohngemeinschaft in Memmingen leben, testen das gerade. Sie haben das Angebot des Memminger Klimastammtisches genutzt und sich von ihm die mobile Photovoltaikanlage geliehen.

Der Klimastammtisch, ein loser Zusammenschluss von Menschen, die sich für den Klimaschutz engagieren, hat diese Anlage gekauft, um sie zum Testen zu verleihen. Genauer: Unternehmer Wolfgang Friedl, der dem Stammtisch angehört, hat die Anlage bezahlt. „Wir wollen damit die Hemmschwelle senken“, eine Photovoltaikanlage zu kaufen, sagt Florian Frey vom Klimastammtisch, der am Donnerstag, 27. Oktober, in den Verein Kimm – Klimainitiative Memmingen gewandelt wird. Und den Menschen soll vermittelt werden, dass es wichtig sei, nicht mehr nachzudenken, sondern jetzt zu handeln.

PV-Anlage für den Balkon: Anlage liefert bis zu 300 Watt

So funktioniert es: 25 Kilogramm wiegt das Modul, es kann leicht zu zweit getragen und aufgestellt werden, sagt Eva Schindele. Sie hat es mit Mitbewohnerin Luisa Bader auf dem begehbaren Dach des Mehrfamilienhauses in der Innenstadt postiert. Darunter liegt der Wechselrichter. Er sorgt dafür, dass die gewonnene Energie durch die Steckdose in den Stromkreislauf fließt. Angeschlossen ist auch ein Stromzähler, der anzeigt, wie viel Energie gerade generiert wird.

Das passiert mit dem Strom: Die Anlage des Klimastammtischs liefert bis zu 300 Watt, die bei guter Ausrichtung auf die Sonne und bei wolkenlosem Himmel auch erreicht werden, wie Florian Frey sagt. Watt ist die Strommenge, die in einer Sekunde verbraucht wird. Ein Batteriespeicher ist nicht dabei. Wenn der Strom nicht direkt verbraucht wird, fließt er ins öffentliche Netz. Sehen Luisa Bader und Eva Schindele, dass am nächsten Tag die Sonne scheinen soll, könnten sie beispielsweise ihre Waschmaschine so programmieren, dass sie in den Sonnenstunden anspringt. Dann müssten sie weniger Strom aus dem Netz beziehen.

Mit den 300 Watt können sie auch gleichzeitig etwa einen Fernseher mit 100 Watt, einen Laptop mit 30 Watt und einen W-Lan-Router mit bis zu zwölf Watt laufen lassen und zwei Smartphones mit je drei Watt laden. Dann haben sie einen Verbrauch von 148 Watt, den sie über die Anlage decken. 152 Watt sind dann übrig. Läuft gerade kein anderes Gerät, fließt der übrige Strom aus der Solaranlage weiter zum nächstgelegenen Abnehmer im öffentlichen Stromnetz. Wenn die beiden Frauen in der Sonnenzeit die Waschmaschine laufen lassen, verbrauchen sie zwar mehr Strom, als gerade generiert wird. Eine Waschmaschine verbraucht zwischen 1800 und 3000 Watt. Davon können aber zumindest die 300 Watt der Anlage abgezogen werden.

Die Kosten: Anfang des Jahres kosteten Modul und Wechselrichter zusammen 600 Euro. Heute liege der Preis bei vielleicht 700 bis 800 Euro – wegen der allgemein gestiegenen Preise und der hohen Nachfrage. Wer noch einen Batteriespeicher haben möchte, muss etwa das Doppelte zahlen, so Frey. Aber ob sich das bei einer so kleinen Anlage lohnt, bezweifelt er.

Wer Photovoltaik-Anlage testen möchte, braucht Platz ohne Schatten

Für wen die Anlage in Frage kommt: Wer die Anlage testen möchte, sollte einen Platz ohne Schatten auf Balkon, Carport, Terrasse, im Garten haben. Schon der Schatten eines Geländers mindert die Leistung, sagt Frey. Eine Ausrichtung nach Süden sei gut, aber auch Richtung Osten und Westen werde Strom produziert. Richtung Norden bringe es nichts. Eine Außensteckdose sollte in der Nähe sein.

Genehmigung: Wer eine mobile Photovoltaikanlage auf seinem Balkon, im Garten, der Terrasse aufstellen möchte, sollte seinen Vermieter informieren – auch wenn nicht in jedem Fall dessen Genehmigung nötig ist. Bis zu 600 Watt dürfen ohne Genehmigung einer Behörde ins Netz gespeist werden. Die Anlage muss beim Netzbetreiber angemeldet werden.

Sicherheit: Ein Wechselrichter von guter Qualität sorgt dafür, dass auf dem Stecker kein Strom mehr ist, wenn er gezogen wird, sagt Frey. Es gebe aber Netzbetreiber, die forderten, für eine mobile Anlage eine spezielle Steckdose einbauen zu lassen. Die mindere das Risiko eines Stromschlages. Vorgeschrieben sei sie aber nicht. Wichtig ist, die Anlage gegen Wind zu sichern. Ob die Stromversorgung der Wohnung, des Hauses den eingespeisten Strom verträgt, kann ein Elektriker testen.

Ausleihen und Info: Wer sich die Anlage ausleihen und mehr darüber erfahren möchte, auch über rechtliche Hintergründe, kann sich an den Klimastammtisch wenden: KlimastammtischMM@gmail.com