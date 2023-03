Barrierfreie Parkplätze könnten in Memmingen zur Pflicht werden

Die Satzung für Stellplätze in Memmingen soll geändert werden. Eine Neuregelung betrifft Mehrfamilienhäuser. Die SPD will Carsharing belohnen.

18.03.2023 | Stand: 18:16 Uhr

Wie viele Stellplätze beim Bau oder bei der Sanierung eines Gebäudes nachzuweisen sind und wie groß diese sein müssen, ist in der sogenannten Stellplatzsatzung verankert. In Memmingen gibt es diese seit 2008. In regelmäßigen Abständen wird die Satzung jedoch an die aktuellen Bedürfnisse angepasst. Genau darum ging es in der jüngsten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Gleichzeitig gab Stefan Haas von der städtischen Bauverwaltung dem Gremium einen Überblick, ob sich die bislang letzten Neuerungen aus dem Jahr 2020 bewährt haben.

