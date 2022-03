Bauantrag sorgt für Kopfschütteln bei Stadträten in Memmingen

Bauherr möchte am Königsgraben in Memmingen ein mehrstöckiges Gebäude mit 24 Wohnungen errichten. Stadträte lehnen das Projekt ab. Was gegen den Bau spricht.

17.03.2022 | Stand: 12:39 Uhr

Für ungläubiges Staunen sorgte ein Baugesuch in der jüngsten Sitzung des Memminger Bauausschusses: Der Antragssteller möchte am Königsgraben eine Mehrfamilienhaus mit 24 Wohnungen errichten. Das Gebäude ist mit drei Stockwerken und einem zusätzliches Dachgeschoss geplant. Letztlich schüttelten die Stadträte einhellig mit den Köpfen und lehnten den Bauantrag einstimmig ab.

Zuvor hatte Baureferatsleiter Fabian Damm mit Blick auf die Pläne erläutert, dass sich das betreffende Grundstück innerhalb des Denkmalensembles Altstadt im ehemaligen Wallgraben befindet. „Aus stadthistorischer und denkmalfachlicher Sicht ist der Bereich nördlich des Ulmer Tors von weiterer Bebauung freizuhalten“, betonte Damm: „Insbesondere von einer Bebauung in der geplanten Ausdehnung und Massivität.“ Der geplante Neubau würde sowohl die Sicht auf die einstigen Wehranlagen als auch das Erscheinungsbild und die Wirkung des Ulmer Tors erheblich beeinträchtigen.

Denkmalpflege ist ebenfalls gegen das Bauvorhaben

Laut dem Referatsleiter reicht der Kern des Bestandsgebäudes am Königsgraben 46 bis ins 18. Jahrhundert zurück. Als nördlichster Punkt des Altstadtensembles komme ihm eine wichtige städtebauliche Funktion und Bedeutung zu. Zusammen mit dem Ulmer Tor und der anschließenden Stadtmauer markiere es eindrucksvoll den Zugang zur Altstadt. „Vor diesem Hintergrund wird ein Abbruch dieses Gebäudes sowohl vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege als auch der Unteren Denkmalschutzbehörde abgelehnt“, sagte Damm. Der aus den 1950er Jahren stammende Haus am Königsgraben 44 könnte dagegen aus Sicht der Verwaltung durch einen Neubau mit ähnlicher Grundfläche und Kubatur ersetzt werden. Auch mit Blick auf die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung der Stadt ist die vorliegende Planung nach Damms Worten nicht genehmigungsfähig. Das Gebäude orientiere sich in keiner Weise an der für das Altstadtensemble typischen Bebauung.

Oberbürgermeister: "Neue Wohnungen sind wichtig, aber nicht um jeden Preis"

Laut Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) benötige man in Memmingen zwar dringend neue Wohnungen. Man müsse sich aber fragen, um welchen Preis? Und in diesem Fall sei der Preis eindeutig zu hoch. Der Bauherr hätte sich nach Schilders Worten früher bei der Stadt mit seinem Ansinnen melden und nicht gleich mit einem fertigen Bauantrag kommen sollen. Dann hätte man ihm die Aussichtslosigkeit für sein Projekt an dieser Stelle der Stadt erläutern können.

Stadtrat und Architekt Dr. Josef Schwarz (CSU) riet dem Antragsteller am Ende der Debatte: „Pack das Ding ein – und komm’ nie wieder.“

