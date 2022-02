Bauernhofmuseum Illerbeuren: So sieht das Programm zum Saisonstart aus

Bei der Sonderausstellung „Sauberkeit zu jeder Zeit!“ tauchen Besucher in die Geschichte der Hygiene ein. Außerdem gibt es in Illerbeuren einen Neuzugang.

„Sauberkeit zu jeder Zeit!“: So lautet das Motto, mit dem das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren in die Freilichtsaison 2022 startet. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet dabei laut Ankündigung des Museums unter anderem eine Zeitreise in die Geschichte der Hygiene.

Bauernhofmuseum Illerbeuren startet mit Sonderausstellung über Hygiene

Was bedeutete für unsere Vorfahren eigentlich „sauber“? Die Antwort liefert ab März die bayernweite Sonderausstellung „Sauberkeit zu jeder Zeit! Hygiene auf dem Land“ im Bauernhofmuseum in Illerbeuren. Zum Start in die Freilichtsaison am 1. März erweitert Illerbeuren außerdem seine Ausstellung „Sichtbar gemacht: FrauenGestalten“ um sechs Persönlichkeiten. Ein historisches Schulgebäude aus dem Landkreis Günzburg wird das Museumsensemble zusätzlich ergänzen. „Auch diese Saison gelingt es Süddeutschlands ältestem Freilichtmuseum, Tradition mit aktuellem Zeitbezug zu verbinden“, äußert sich dazu Bezirkstagspräsident Martin Sailer.

Leiter: Themen Hygiene und Gesundheit sind "aktueller denn je"

Die Sonderausstellung „Sauberkeit zu jeder Zeit! Hygiene auf dem Land“, die von 8. März bis 26. Juni zu sehen ist, entstand als Gemeinschaftsprojekt der bayerischen Freilichtmuseen. Angesichts der Corona-Pandemie sei sie besonders zeitgemäß, betont Illerbeurens Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer: „Die Ausstellung ist aktueller denn je, denn sie zeigt, wie hygienische und gesundheitliche Aspekte immer auf dem Prüfstand standen und unsere Alltagswelt prägten.“

Ein Glanzlicht der neuen Ausstellung: ein alter Friseursalon aus Lindau

Die Bandbreite der Ausstellung reicht von der Entwicklung der medizinischen Versorgung über Hygiene im Haushalt durch Putzen bis zur Lebensmittelreinheit. Glanzstück der Ausstellung ist der Lindauer Friseursalon von Anni Stöckle aus den 1960er-Jahren. „Die Damen kamen doch nicht zum Friseur, aber die Herren kamen jeden Tag zum Rasieren“, erinnert sich Stöckle.

Museum widmet sich auch weiter den Frauenbiografien

Mit der Ausstellung im Außenbereich „Sichtbar gemacht: FrauenGestalten“ würdigt das Bauernhofmuseum mitunter vergessene Frauenbiografien als gesellschaftlich bedeutende Zeitdokumente. Zu den im vergangenen Jahr vorgestellten Biografien gesellen sich 2022 sechs weitere eindrucksvolle Lebenswege.

Zuwachs aus dem Landkreis Günzburg: ein historisches Schulhaus

Weiteren Zuwachs gibt es diese Saison durch das Schulhaus Remshart aus dem Landkreis Günzburg. Das ländliche Typschulhaus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts setzt sich zusammen aus einer Lehrerwohnung sowie einem Klassenzimmer. Nach der Versetzung nach Illerbeuren soll das Schulhaus in der Baugruppe Mittelschwaben südlich der Sölde Honsolgen aufgebaut werden. „Der erhaltene Bauzustand ist ein Glücksfall für die Museumswelt“, sagt Museumsleiter Niethammer, „denn er reicht sehr nahe an die ursprüngliche Nutzung heran.“ Das Gebäude soll nach dem Aufbau in Illerbeuren als begehbares Beispiel für das Schulwesen im ländlichen Schwaben dienen.

Ein ländliches Typschulhaus aus dem Landkreis Günzburg dient künftig als begehbares Beispiel für das Schulwesen. Bild: Tanja Kutter, Bauernhofmuseum

