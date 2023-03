Baustelle beim Memminger Marktplatz: Am historischen Steuerhaus startet die Sanierung

Die Bauarbeiten am Steuerhaus in Memmingen sollen etwa ein Jahr dauern, die Kosten liegen bei rund 3,6 Millionen Euro. Aber läuft der Betrieb des Café Hamptons und der Eisdiele im Erdgeschoss in der Zeit weiter?

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

09.03.2023 | Stand: 15:49 Uhr