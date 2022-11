Bayerische Fußball-Verband ehrt einen Legauer

22 Vereinsmitarbeiter aus dem Freistaat Bayern werden bei der 27. Verleihung des Ehrenamtspreises in München ausgezeichnet. Mit dabei ist Sebastian Veit.

29.11.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat bei seiner 27. Ehrenamtspreisverleihung im Georgspalast-Variete-Theater in München insgesamt 22 ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter aus dem gesamten Freistaat für ihr außergewöhnliches Engagement im und für den Amateurfußball ausgezeichnet. Zu den Geehrten gehörte als Kreissieger auch Sebastian Veit vom TSV Legau.

Das Bewerbungsverfahren war umfangreich

In einem umfangreichen Bewerbungsverfahren zu den Themen Erziehung, Jugend, Soziales, Bewältigung der Corona-Pandemie, Organisation, Finanzen, Führung, Arbeit und Dienstleistung im Verein setzte sich Sebastian Veit laut Mitteilung des Vereins nicht nur im Kreis Allgäu an die Spitze, sondern schaffte es auch unter die Top 100 in ganz Deutschland.

Als Dankeschön erhielt er vom DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei einer Feier die Ehrenurkunde und ein Wellness-Wochenende im Frühjahr im Thüringer Wald. Zugleich wird er im Jahr 2023 in den Club 100 des DFB aufgenommen und erhält eine Einladung zu einer zentralen Ehrungsveranstaltung, verbunden mit dem Besuch eines Länderspiels der Fußballnationalmannschaft.

So profitiert der TSV Legau

Auch der TSV Legau profitiere von der Auszeichnung und erhalte in einem offiziellen Rahmen 2023 zwei Mini-Tore und fünf Fußbälle. „Lieber Basti, der gesamte Verein gratuliert dir zu dieser hohen Auszeichnung und bedankt sich an der Stelle recht herzlich für deine jahrelange ehrenamtliche Arbeit für unseren TSV Legau“, so die Vorstandschaft.